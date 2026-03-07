Мотоциклет и кола катастрофираха в Стара Загора

Двама мъже са пострадали след пътнотранспортно произшествие на околовръстния път на Стара Загора при разклона за село Хрищени. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

Сигнал за инцидента е получен в 11:23 часа и по първоначална информация пътнотранспортното произшествие е между мотоциклет, управляван от 22-годишен мъж и лек автомобил, управляван от 49-годишна жена. Пострадали са водачът на мотоциклета и 22-годишен мъж, пътник на мотоциклета. На двамата пострадали се оказва медицинска помощ в здравно заведение, уточниха от пресцентъра.

Жената, управлявала лекия автомобил, е тествана за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. Шофьорът на мотоциклета не е тестван за употреба на алкохол поради здравословното му състояние. Ще му бъде взета кръвна проба за анализ. Местопроизшествието е посетено от полицейски екип на сектор "Пътна полиция", допълниха от ОДМВР, цитирани от БТА.