Лек автомобил падна в речното корито при катастрофа в Рудозем

Лек автомобил е излязъл от пътя и е паднал в речно корито при пътнотранспортно произшествие в Рудозем, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Смолян.

При катастрофата е пострадал 21-годишен мъж, пътник в колата, който е без опасност за живота.

Инцидентът е станал снощи на улица „Стефан Стамболов“ в града. По първоначални данни лек автомобил „Пежо 308“, управляван от 20-годишен водач от Смолян, се е движел с несъобразена скорост спрямо релефа на пътя. Колата е напуснала пътното платно вляво, ударила се е в метален стълб за улично осветление, съборила е метална ограда и е паднала в речното корито.

От полицията уточниха, че водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни.