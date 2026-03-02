Полицайка загина в тежка катастрофа на АМ "Струма"

Жена е починала на място при катастрофа на автомагистрала "Струма" малко преди 12:00 часа в понеделник, съобщиха от полицията. Инцидентът е между лекотоварен автомобил и лека кола.

Той е станал след разклона за Бобошево, в посока на движението към София.

Починалата жена е пътувала в лекотоварния автомобил. Двамата водачи, които са пострадали, са закарани в болница в Дупница. В болница в Благоевград е закаран пострадалият пътник от лекотоварния автомобил.

Автомобилът е разпилян по пътното платно, а движението е затруднено

Местопроизшествието все още се обслужва, трафикът се пренасочва по ГП-Е 79, казаха още от полицията.

Движението при км 72 на АМ "Струма" в посока София, след пътен възел "Бобошево, се ограничава, а трафикът се пренасочва заради пътното произшествие, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

По информация на Struma.com починалата жена служител на полицията в Гоце Делчев.