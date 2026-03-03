Тежка катастрофа край Пловдив, загина моторист

Моторист загина при тежка катастрофа на Околовръстния път на Пловдив. Тежкият пътен инцидент, който затвори движението, е станал малко преди 12:00 часа.

По данни на полицията при произшествието са се ударили лек автомобил и мотоциклет, като на място е загинал мотористът. Самата катастрофа е станала в района на Индустриален парк Марково в посока Асеновград.

Разследването трябва да установи точните причини за трагичния сблъсък.