IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 58

Тежка катастрофа край Пловдив, загина моторист

Тя е станала малко преди 12:00 часа

03.03.2026 | 15:30 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Моторист загина при тежка катастрофа на Околовръстния път на Пловдив. Тежкият пътен инцидент, който затвори движението, е станал малко преди 12:00 часа.

По данни на полицията при произшествието са се ударили лек автомобил и мотоциклет, като на място е загинал мотористът. Самата катастрофа е станала в района на Индустриален парк Марково в посока Асеновград.

Разследването трябва да установи точните причини за трагичния сблъсък.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа пловдив
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem