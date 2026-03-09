IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Протест блокира Аспаруховия мост във Варна

Недоволството е на транспортните работници

09.03.2026 | 12:39 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Протестиращи служители на "Градски транспорт" ЕАД блокираха единия от входовете на Аспаруховия мост във Варна. Организатор на протеста е КНСБ.

Преди да блокират Аспаруховия мост, който е единствената връзка с кварталите "Аспарухово" и "Галата" във Варна, недоволните транспортни служители проведоха автошествие с личните си автомобили из града. Протестиращите развяват знамена на КНСБ, а върху колите има надписи. Основното им искане е за повишение на работните им заплати поне с пет процента.

протест варна аспарухов мост
