Протест блокира Аспаруховия мост във Варна

Протестиращи служители на "Градски транспорт" ЕАД блокираха единия от входовете на Аспаруховия мост във Варна. Организатор на протеста е КНСБ.

Преди да блокират Аспаруховия мост, който е единствената връзка с кварталите "Аспарухово" и "Галата" във Варна, недоволните транспортни служители проведоха автошествие с личните си автомобили из града. Протестиращите развяват знамена на КНСБ, а върху колите има надписи. Основното им искане е за повишение на работните им заплати поне с пет процента.