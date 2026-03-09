СО започва обработките срещу кърлежи, комари и гризачи

Започва обработките срещу кърлежи, ларви на комари и гризачи на територията на всички обществени площи в града, съобщиха от Столична община. Дейностите започват още в първата половина на месец март, предвид необичайно високите температури.

Графикът започва от днес от парковете и градините в централната градска част, Западния парк и лесопарк, междублоковите пространства в районите “Подуяне“, “Люлин“, “Слатина“ и “Кремиковци“ и в зелените площи край основни пътни артерии като бул. “Цариградско шосе“, “Тодор Александров“, “Царица Йоана“ .

Дейностите по дезинфекция, дезинсекция и дератизация се извършват съгласно нормативната уредба на Столичната община и при благоприятни климатични условия. Обработките на общинските терени срещу кърлежи и бълхи се изпълняват рано сутрин до 10:00 часа, а срещу комари – късно вечер след 20:00 часа.

Третираните площи са предварително обозначени от изпълнителите с табели, се казва още в съобщението на СО. На тях е посочена информация за вида обработка, използвания препарат, карантинния период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Освен плановите дейности, Столична община има готовност за допълнителни третирания при получени сигнали от граждани за наличие на вредители на общински терени. Сигналите се подават към съответната районна администрация, която маркира рисковите места и ги подава към фирмите изпълнители за допълнителна обработка.



Пълният график за изпълнение на обработките е публикуван на интернет страницата на Столична община и разположен на видни места в районните администрации.