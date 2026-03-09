Транс порно звезда се опита да намушка мъж, отказал ѝ секс

Транс порно звездата Ла'Роуз Сейнт е обвинена, че е намушкала мъж, след като той отказал да прави секс с нея, защото Сейнт не е еврейка.

Според документи по ареста жертвата е казала на полицията в окръг Маями-Дейд, че двамата са се запознали около три седмици преди инцидента и че на 19 февруари той поканил Ла'Роуз в апартамента си.

30-годишната Сейнт, която е покрита с татуировки и публикува нецензурирани видеа в X и Fansly, по информация на властите избухнала, след като мъжът заявил, че няма да прави секс с нея, защото тя не е еврейка.

Разследващите твърдят, че след това Сейнт поискала ключовете за колата и парите му, а когато мъжът опитал да се скрие в банята, тя го нападнала - съборила го на земята и многократно го удряла в лицето.

По данни на полицията мъжът успял да избяга от апартамента, но се върнал, след като чул как Сейнт троши вещи в дома му - включително огледало, дръжката на хладилника и два чифта слънчеви очила на обща стойност 300 долара.

Властите твърдят още, че Сейнт взела парче стъкло от счупеното огледало и се опитала да намушка мъжа, докато той вдигал ръце, за да се защити. В резултат той получил порязвания по лявата ръка, както и наранявания по лицето от ударите, казват разследващите, цитирани от New York Post.

Според материалите по делото Сейнт, която в клетвената декларация е посочена и с името Джейкъб Тод Пабейон, избягала, но малко по-късно била спряна от полицията. У нея били открити ключовете за дома, колата и заключващите механизми на мъжа, твърдят властите.

Създателката на съдържание в социалните мрежи е арестувана по обвинения в побой и кражба.

От офиса на прокуратурата в Маями съобщават, че Сейнт е била освободена от ареста срещу лична гаранция с решение на съдия Мариса Тинклър-Мендес, а първото ѝ явяване в съда е насрочено за 20 април.

"Ако наистина вярвате, че историята, която се върти, е истината, жал ми е за всички... Определено ще трябва да разкажа и моята версия, защото това е абсолютно безумно и начинът, по който бях набедена, е отвъд ужасен", написа тя в X.