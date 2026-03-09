IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Калас: Между военните действия в Украйна и Иран има връзка

Да предотвратим война е по-евтино, отколкото да воюваме

09.03.2026 | 13:38 ч. Обновена: 09.03.2026 | 13:38 ч. 23
Reuters

Да предотвратим война е по-евтино, отколкото да воюваме, каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред участниците в годишната среща в Брюксел на посланиците на ЕС.

Според Калас между военните действия в Украйна и в Иран има връзка и тя е в подкопаването на международния ред. Според Калас с нападението срещу Украйна руската страна, член на Съвета за сигурност на ООН, е дала да се разбере, че правилата вече не са в сила и за действията не се носи отговорност.
 
“Затова можем да наблюдаваме повторения на това поведение, виждаме какво се случва в Близкия изток. Краят на войната в Украйна не се задава, Китай се подготвя от десетилетия да промени света по свое виждане”, обясни Калас. Тя нарече промените в политиката на САЩ "фундаментална преориентация".

Калас настоя, че ако числеността на украинската войска трябва да бъде намалена като част от условията за прекратяване на войната, ограничение трябва да бъде наложено и за руските въоръжени сили. Според нея няма никакви признаци, че Русия мисли да прекрати войната и изглежда, че иска да я разшири. По повод приемането на Украйна в ЕС тя посочи, че този процес трябва да остане основан на постиженията.

"Колкото по-малко възможности Иран има да тормози съседите, толкова по-добре. Режимът в Техеран е отслабен повече от всякога, но не е ясно как войната там ще свърши", добави Калас. По нейните думи не може да се възприемат с изненада съобщенията, че Русия и Иран набелязват заедно целите за удари по войски на САЩ. / БТА

