Извънредно заседание на НС утре заради горивата и кризата в Близкия изток

На извънредно заседание във вторник, 10 март, се събират народните представители в парламента. Основна тема в дневния ред на парламента е изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски, директора на Агенция “Митници“ Георги Димов, председателя на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов и особения търговски управител на “Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД Румен Спецов във връзка с доставката на горива.

Искането за провеждането на извънредно заседание беше внесено в петък от парламентарната група "ДПС-Ново начало". В него депутатите настояват компетентните органи да дадат информация за готовността на държавата да осигури необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток, както и какви мерки предвижда правителството за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза.

В мотивите си вносителите пишат, че около 20% от световните доставки на суров нефт и продукти от нефт, както и около 20% от световните доставки на втечнен природен газ (LNG) логистично се транспортират през Ормузкия проток.

От ДПС-НН казват още, че споделят притесненията на българските граждани и бизнеса за това, че изострената ситуация е възможно да се отрази на ритмичните доставки на нефт, продукти от нефт и втечнен природен газ, както и да се отрази неблагоприятно на крайните цени на въпросните продукти.