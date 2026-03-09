IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 74

Зам.-генералният директор на НКЖИ подаде оставка

Андреева призова служебния премиер Андрей Гюров да следи внимателно действията на Корман Исмаилов

09.03.2026 | 13:30 ч. 8
Снимка: Скрийн БНТ

Снимка: Скрийн БНТ

Заместник-генералният директор на Национална компания железопътна инфраструктура (НКЖИ) Нели Андреева подаде оставка, съобщи БНТ.

Действията идват няколко дни след като министъра на транспорта Корман Исмаилов освободи от поста председателя на Управителния съвет – бившият депутат от "Има такъв народ" Тодор Василев и назначи на негово място инж. Мария Генова.

Според Андреева назначенията са скандални и са част от статуквото, срещу което служебният кабинет имал заявка да се бори. Андреева призова служебния премиер Андрей Гюров да следи внимателно действията на Корман Исмаилов.

Свързани статии

Нели Андреева, заместник-генерален директор на НКЖИ: "След като стъпи в длъжност служебното правителство, получихме разпореждане да се преустановят всички плащания и да не се подписват договори или споразумения - това разпореждане не беше спазено и беше сключен договор, който изцяло обслужва интересите на фирми свързани със статуквото. Искам да призова премиера Гюров много внимателно и детайлно да следи действията и назначенията на транспортния министър Корман Исмаилов тъй като очевидно по действията му личи, че той е част от модела срещу, който уж се бори. Наивно е да смятаме, че е бил подведен да назначи лица, които нямат интегритет в най-голямото държавно предприятие в страната на най-високите управленски позиции."

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

заместник-директор НКЖИ Нели Андреева подаде оставка
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem