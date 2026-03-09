Зам.-генералният директор на НКЖИ подаде оставка

Заместник-генералният директор на Национална компания железопътна инфраструктура (НКЖИ) Нели Андреева подаде оставка, съобщи БНТ.

Действията идват няколко дни след като министъра на транспорта Корман Исмаилов освободи от поста председателя на Управителния съвет – бившият депутат от "Има такъв народ" Тодор Василев и назначи на негово място инж. Мария Генова.

Според Андреева назначенията са скандални и са част от статуквото, срещу което служебният кабинет имал заявка да се бори. Андреева призова служебния премиер Андрей Гюров да следи внимателно действията на Корман Исмаилов.

Нели Андреева, заместник-генерален директор на НКЖИ: "След като стъпи в длъжност служебното правителство, получихме разпореждане да се преустановят всички плащания и да не се подписват договори или споразумения - това разпореждане не беше спазено и беше сключен договор, който изцяло обслужва интересите на фирми свързани със статуквото. Искам да призова премиера Гюров много внимателно и детайлно да следи действията и назначенията на транспортния министър Корман Исмаилов тъй като очевидно по действията му личи, че той е част от модела срещу, който уж се бори. Наивно е да смятаме, че е бил подведен да назначи лица, които нямат интегритет в най-голямото държавно предприятие в страната на най-високите управленски позиции."