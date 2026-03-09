Путин поздрави новия върховен лидер на Иран

Руският президент Владимир Путин поздрави новия лидер на Иран Моджтаба Хаменей, съобщават руската телеграфна агенция.

"Уважаеми господин Хосейни Хаменей, приемете искрени поздравления по повод избирането Ви за върховен лидер на Ислямска република Иран", се казва в съобщението на Путин, адресирано до новия лидер.

"От своя страна бих искал да потвърдя нашата неизменна подкрепа за Техеран и солидарност с иранските ни приятели. Русия е била и ще бъде надежден партньор на Ислямската република", се казва още в съобщението.

"Сега, когато Иран се противопоставя на въоръжена агресия, вашата дейност на този висок пост без съмнение ще изисква голяма смелост и самоотверженост. Уверен съм, че ще продължите с чест делото на баща си и ще сплотите иранския народ пред лицето на суровите изпитания”, казва още Путин.

"Желая Ви успехи в решаването на нелеките задачи, стоящи пред вас, както и крепко здраве и сила на духа", добавя руският лидер. / БТА