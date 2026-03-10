Русенски шофьори излязоха на протест за по-високи заплати

Протест на работещите в градския транспорт в Русе. Той бе организиран от КНСБ и за кратко блокира кръговото кръстовище в центъра на града.

Исканията на протестиращите са за увеличаване на заплатите с 5% със задна дата от 1 януари. Изчисленията сочат, че за това държавата трябва да отпусне малко над половин милион евро.

Синдикатите настояват средствата да бъдат заложени в удължителния бюджет, който предстои да се гласува. В дружеството в Русе работят над 120 шофьори, като има недостиг на кадри.

"В момента основната заплата е 806 евро, което на фона на цените в страната и сметките, които плащаме, неудобно ми е да кажа, са срамно ниски пари. Работното време и условията са доста трудни - започваме в 4 часа сутринта и свършваме с последния тролей в 00:15 ч." сподели шофьорът Иван Енчев.

"Затова сме тук - за да покажем, че русенци и хората в градския транспорт не могат да бъдат на втори план в държавата. И се надяваме някой от властимащите, които взимат решенията за бюджета и които ще го гласуват, да обърнат внимание на истинските проблеми на работещите хора," заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.