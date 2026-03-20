Лесен шопинг и подреден бюджет с електронни ваучери за храна

Дигиталният портфейл MyFin предлага модерно решение за управление и контрол върху разходите

20.03.2026 | 11:09 ч.
Ваучерите за храна стават все по-предпочитан инструмент за социална подкрепа на трудовия пазар у нас, а с дигитализацията - управлението и използването им е значително по-лесно както за служители, така и за работодатели. Те съчетават предимствата на модерните разплащания с традиционната роля на придобивка, която подпомага оптимизирането на семейния бюджет. Хартиените ваучери са вече в историята, от 1 юли 2024 г. те са изцяло в електронен формат.

Новото поколение ваучери за храна предоставя удобство и контрол в едно приложение. Дигиталният портфейл MyFin, който традиционно предоставя на клиентите си иновативни финтех решения, издава ваучери чрез Fibank (Първа инвестиционна банка). Сред ключовите им предимства са:

Преглед на извършените трансакции

Потребителите могат лесно да проследят къде и кога са използвали своите ваучери, което им дава по-добър контрол върху разходите и улеснява финансовото планиране.

Бърза проверка на наличност

Текущият баланс на електронните ваучери може да бъде проверен по всяко време, независимо къде се намирате - точно както процедирате и с банковите си карти.

Блокиране на карта „Е-ваучер“ 

При загуба или кражба на пластиката има възможност тя да бъде блокирана незабавно, което гарантира по-високо ниво на сигурност за средствата.

Управление на картата

Картата може лесно да бъде изтрита от приложението, за да я добавите успешно в друго устройство.

Дигиталното приложение на MyFin дава възможност на потребителите сами да управляват своите е-ваучери, да видят своя електронен ПИН, както и да проследяват валидността им чрез своя профил.

Стартирането на услугата за електронни ваучери за хранителни продукти е част от стратегията на Fibank и MyFin за дигитализация, която гарантира сигурност, удобство и максимално добро клиентско преживяване. 

Повече информация относно електронните ваучери за храна и възможностите, които предлагат, може да бъде намерена на: https://e-voucher.myfin.bg/

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

