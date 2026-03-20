Ескалира ли войната: Хиляди пехотинци от САЩ пътуват към Иран?

Поне един военен кораб на ВМС на САЩ, превозващ над 2000 морски пехотинци, е на път за Близкия изток, което сигнализира за допълнително военно струпване в района и подхранва спекулациите за разполагане на американски сухопътни сили в Иран.

Сателитни снимки показват, че USS Tripoli (LHA 7), десантен кораб клас America, и два ескортни кораба пътуват на югозапад през Южнокитайско море на 15 март. Военният кораб е забелязан близо до Сингапур ден по-късно.

USS Tripoli превозва персонал от 31-ва експедиционна част на морската пехота (MEU) - сили за бързо реагиране от около 2200 морски пехотинци и моряци от ВМС, базирани в Окинава, Япония. MEU съдържа наземни и въздушни бойни части.

Редица новинарски източници съобщиха за разполагането на кораба, позовавайки се на неидентифицирани американски служители. Не е ясно дали двата ескортни кораба на Tripoli ще продължат към Близкия изток.

Вчера, по време на среща с премиера на Япония, президентът Доналд Тръмп отрече, че Съединените щати изпращат войски в Близкия изток, дори когато корабът USS Tripoli беше видян да се придвижва към региона. На въпрос от репортери дали възнамерява да разположи още американски войски в региона, президентът отговори с "не".

"Няма да разполагам войски никъде", каза Тръмп, ала остави възможността отворена: "Но и да имах такова намерение, със сигурност нямаше да ви кажа. Но не разполагам войски."

Къде е USS Tripoli?

Пентагонът не е заявил официално колко американски военнослужещи участват във войната с Иран. Според новинарски съобщения, броят им е от 40 000 до 50 000.

Може да отнеме до две седмици, докато морската пехота заеме мястото си.

USS Tripoli ще се присъедини към ударните групи на самолетоносачите USS "Джералд Р. Форд" и USS "Абрахам Линкълн", които бяха част от американските атаки срещу Иран.

USS "Джералд Р. Форд" е изпратен в залива Суда на остров Крит за ремонт, след като перално помещение се запали на 12 март.

Въпреки че прилича на самолетоносач, USS Tripoli е десант, способен да превозва десетки самолети, включително:

Изтребители F-35

Хеликоптери с наклонен ротор MV-22 Osprey

Хеликоптери MH-60S Seahawk

USS Tripoli е дълъг около 264 метра. За сравнение, USS Gerald R. Ford (CVN 78), най-големият военен кораб в света, е дълъг около 330 метра.

Какво е експедиционно звено на морската пехота?

Експедиционното звено на морската пехота се състои от около 2200 морски пехотинци и моряци в разположени напред части за бързо реагиране, които използват кораби като мобилни бази. Състои се от четири елемента:

Командване: То служи като щаб за цялото звено. Позволява единно командване за всички наземни, авиационни и бойни сили.

Наземни бойни действия: Бойният елемент е изграден около батальон на морската пехота. Подсилен е с танкове, артилерия, амфибийни машини, инженери и разузнавателни средства.

Въздушен бой: Въздушният елемент се състои от ескадрила хеликоптери с транспортни хеликоптери от различни модели и възможности. Той включва атакуващи хеликоптери и самолети, екипи за противовъздушна отбрана и наземни средства за поддръжка.

Логистичен бой: Този елемент подпомага MEU с подкрепа като медицинска и стоматологична помощ, автомобилен транспорт, доставки, поддръжка на оборудване и десанти.

Какво прави експедиционното звено на морската пехота?

Някои, но не всички, от мисиите, които MEU може да предприеме, са:

Мироподдържане

Хуманитарна помощ и помощ при бедствия

Операции по сигурност

Операции за небойна евакуация

Операции за подкрепление

Амфибийни нападения и нападения

Тактически операции за заблуда

Завземане на летища и пристанища

Операции за демонстрация на сила

Разузнаване и наблюдение

Завземане и възстановяване на офшорни енергийни съоръжения

Означава ли това, че американски войски ще бъдат изпратени във вътрешността на Иран?

Разполагането на морската пехота не означава непременно, че войски ще бъдат изпратени в Иран, според MPR News. Изпращането на сухопътни войски би сигнализирало за драстична ескалация на войната.

Тръмп е обсъждал използването на сухопътни войски, съобщи NBC News, заявявайки, че може да ги разположи за специфични стратегически цели, но не и за мащабно нашествие.

Разполагането на войски също може да увеличи общественото съмнение относно войната. Най-малко 74% от регистрираните избиратели са против изпращането на войски в Иран, докато 20% го подкрепят, според анкета на университета Куинипиак от 9 март.

Източници твърдят, че много повече десантни кораби се насочват към Иран

Според информация на Newsmax, позовавайки се на четирима неназовани висши американски служители, десантната група, водена от USS Boxer и 11-то експедиционно звено на морската пехота, напуска западното крайбрежие на САЩ предсрочно. Групата включва също USS Portland и USS Comstock.

Тези кораби превозват приблизително 2500 морски пехотинци, а общата разполагаема сила може да достигне приблизително 4000 души персонал. Те са оборудвани с изтребители F-35, ракети и десантно оборудване за наземни операции.

Очаква се групата да премине през Индо-Тихоокеанския регион и да се насочи директно към Близкия Изток, където вече действа десантният кораб USS Tripoli. USS New Orleans също може скоро да се присъедини към групата.

Общо шест десантни кораба биха могли да добавят до 8000 американски войници в региона, включително до 5000 морски пехотинци. Някои сили вече са коригирали графиците си за отпуск, за да ускорят разполагането си.

Междувременно, USS San Diego, според съобщенията, остава в Тихия океан за поддръжка, докато USS Rushmore може да се присъедини към групата в Близкия Изток.