Тръмп ще се появи на златна монета в чест на 250-годишнината на Америка

В четвъртък Комисията по изящни изкуства одобри нова 24-каратова монета с лика на президента Тръмп, за да отбележи 250-годишнината от обявяването на страната за независима.

Комисията на CFA, пълна с внимателно подбрани съюзници на Тръмп, единодушно одобри дизайна на възпоменателната монета в четвъртък, което позволи на Монетния двор на САЩ да започне производство.

Комисията даде зелена светлина за дизайна на изображението - строг Тръмп със стиснати юмруци на бюро и надраскана дума "Свобода“, базиран на негово изображение, изложено в Националната портретна галерия във Вашингтон.

Според макетите, другата страна на монетата изобразява белоглав орел, който е готов да излети.

"С наближаването на 250-ия ни рожден ден, ние сме развълнувани да подготвим монети, които представляват непреходния дух на нашата страна и демокрация, и няма по-емблематичен профил за лицевата страна на такива монети от този на нашия действащ президент Доналд Дж. Тръмп“, заяви в изявление министърът на финансите на САЩ Брандън Бийч.

Чембърлейн Харис, 26-годишен помощник в Белия дом, назначен от CFA, каза пред служител на Монетния двор на САЩ по време на презентация, че златната монета трябва да бъде възможно най-голямата.

"Колкото по-голяма, толкова по-добре“, каза помощникът, преди дизайнът да бъде одобрен.

"Мисля, че президентът харесва големите неща“, каза пред групата Джеймс Маккрери II, друг назначен от Тръмп комисар, който беше първият архитект на проекта за балната зала в Източното крило, съобщава ABC News.

Тръмп вече е одобрил дизайна и се очаква секретарят Скот Бесент да нареди сеченето на монетата. Монетният двор на САЩ в крайна сметка ще определи размерите на монетата.

Предполага се, че дизайните на монетите ще получат одобрение от два панела, включително Консултативния комитет за граждански монети, създаден от Конгреса, за да преглежда и съветва министъра на финансите, съобщи The Washington Post.

Калвин Кулидж е единственият президент, изобразен на американска монета, докато е бил още жив. Неговият портрет е бил на възпоменателна монета, отбелязваща 150-годишнината на нацията през 1926 г., съобщава изданието.