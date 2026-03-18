Кампанията на Радев не върви по най-добрия начин, няма вълна

Хората гласуват за Румен Радев и Бойко Борисов - това ще е основното на предстоящите парламентарни избори. Това заяви в ефира на Радио ФОКУС в директорът на социологическата агенция ''Сова Харис'' Васил Тончев.

Тончев посочи, че на по-малките населени места ще има ''известни съображения с хората, които са с местно значение и авторитет''.

''Основно гласовете ще отидат за големите лидери, защото в България към момента имаме само лидерски партии'', каза той.

''Хората искат промяна - и по-добра е за тези, които не са били досега в управлението - те имат по-голям шанс да отговорят на тези очаквания. Най-големият страх на хората са цените и инфлацията, тъй като виждат какво се случва в световен план и разбират, че положението е много усложнено. Те търсят сигурност и основният избор ще бъде кой може да им я обещае.''

Според Тончев големите очаквания за тази ''сигурност'' са към доскорошния президент Румен Радев.

''Дали ще успее, е въпросът - кампанията му засега не тръгва по най-добрия начин. Затова не се наблюдава вълна, която да помита останалите, а по-скоро сме свидетели на прилив'', каза той и отбеляза, че със сигурност ще има по-висока избирателна активност, но тя няма да повлече след себе си голяма маса от хора.

''Някъде под три милиона се очаква да бъдат заявените гласове – това е повече от предишните избори, но не и достатъчно, за да се промени радикално политическата картина'', добави Тончев.

На въпрос как работата на служебния кабинет на Андрей Гюров оказва влияние на предстоящата изборна кампания, Тончев заяви:

''Управляват хора, които са от кръговете на ПП-ДБ. Не може да се каже, че точно ПП-ДБ управляват, но отговорността за действията на правителството се носи от тях. Засега има известен кредит на доверие - гледайки данните, Андрей Гюров получава висок рейтинг, което го позиционира като евентуален лидер. Никой от техните кръгове няма такова заявено доверие сред избирателите'', каза той.

По негови думи ПП-ДБ са получили много сериозен удар заради аферата ''Петрохан''.

''Това бяха хора от техните среди - хора, на които са се доверявали, хора, на които са помагали. Това, което стана, е безспорен шок за обществото и се отрази на готовността на избирателите да гласуват за тях'', допълни Тончев.

Социологът заяви, че за него голямата изненада на изборите ще е гражданското движение ''Сияние''.