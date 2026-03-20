IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
Новини Днес | 52

Намериха тялото на издирвана жена в Дунав край Видин

Не са открити данни за насилствено причинена смърт

20.03.2026 | 11:02 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Тялото на 73-годишна жена е било открито във водите на река Дунав в района на гребната база във Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Вчера около 15:00 часа полицейски служители са намерили тялото в близост до брега. При извършения първоначален оглед разследващите не са открили данни за насилствено причинена смърт. Тялото е транспортирано за аутопсия във видинската болница. 

Жената е местна жителка и е била обявена за издирване на 14 март, уточниха от полицията във Видин.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

издирвана жена Дунав Видин
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem