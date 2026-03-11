ПП-ДБ: Започнаха усилията по саботиране на доверието в изборите

“Започнаха целенасочените усилия по саботиране на доверието в изборите, хората да не вярват, че като си подадат гласа, той ще бъде отчетен, заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ в отговор на декларация от "Има такъв народ" (ИТН).

Визирайки Балабанов, Божанов каза, че “един човек излезе и се опита да чете все едно жълти медии от трибуната”.

“Господин Балабанов си тръгна, обаче той беше в ролята на слугинаж на "ДПС-Ново начало" и на ГЕРБ, защото вчера например господин Анастасов направи един цирк в Министерството на електронното управление и заплаши с нов Костинброд едва ли не, коментира депутатът от ПП-ДБ. Такъв синхрон виждаме не за първи път, особено когато се отнася до доверието в изборите и до разрушаването на доверието в изборите”, каза в отговор на нападките Божанов.

“Сега по отношение на Министерството на електронното управление - в политическия кабинет на министъра са единствено хора, които имат общо с темата електронно управление от много преди господин Балабанов дори да е тръгнал с микрофона да обикаля, дори преди аз да се занимавам с политика и дори преди да се занимавам с електронно управление”, посочи Божанов.

“Ако тръгнем да разсъждаваме конспиративно, същите тези хора в политическия кабинет са били директори на дирекции в Държавна агенция "Електронно управление", когато председател е бил Росен Желязков, коментира той. А Георги Шарков не е посочен от мен или някой от нашата група, това е избор, решение на служебния премиер Гюров”, обясни Божанов.

Той отбеляза, че Шарков е първият национален координатор по киберсигурност, определен по време на кабинета "Борисов 2" от Борисов. “Всичките неща, които хвърляте, са някакви абсурдни връзки между хора, които в последните 20 години са заемали една или друга позиция, инвестирали са в десетки компании, например като кмета Терзиев”, обясни представителят на ПП-ДБ.

Според Божанов, ако наистина има нещо нередно, което се случва с машините, с удостоверяването, с изборния процес, да излязат и публично да го кажат.

“Машините няма кой да ги хакне, а и освен това машините са принтери, през 2022 г. те бяха превърнати в такива и до ден днешен те са такива и резултатът се брои от хора”, отбеляза Божанов.

"Цялата тази атака срещу машините обаче има една-единствена цел и тя е да махнете машините. Вие опитахте с вашите измислени скенери. Опитахте с всякакви машинации. Опитахте да направите така, че българските граждани да гласуват само на хартия. И това обаче няма да стане", каза той.

"Вие искате в хаоса на недействителните бюлетини, в хаоса на хартиеното гласуване, в тази мътна вода Пеевски и Борисов да добутат до 80 гласа, за да не може да бъде избран нов Висш съдебен съвет", коментира Божанов.

Депутатът от ПП-ДБ увери, че изборите ще бъдат честни и ще доведат до това "къщата от карти на завладяната държава" да се разпадне и с нея да си тръгнат всички слуги и всички шутове на завладяната държава”.

Станислав Балабанов отговори на Божанов, като заяви, че ПП-ДБ са в неудобна позиция и са си изпуснали нервите. “И семейните им връзки и контакти сочат за много сериозен октопод между икономически и политически кръгове, които ще правят изборите на 19 април“, съзря зам.-председателят на парламентарната група на ИТН.

Той смята, че изборите биха били честни, ако “ПП-ДБ си махнат мръсните ръчички от тях, но ние заради това сме тук, за да ви ги отрежем“.