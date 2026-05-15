Китай промени името на Марко Рубио, за да значи "глупав"

Марко Рубио е бил наричан с много различни имена в политическата си кариера. Настоящият му шеф го наричаше "Малкият Марко" преди двамата да станат съюзници. Но тази седмица в Пекин държавният секретар претърпя поредно унижение.

Китайските власти решиха да изписват името му с йероглифа "鲁", което означава "безразсъден", "глупав" или "нахален"

Решението за промяна на изписването на името на Рубио се възприема от някои като неудобен начин да се заобиколи фактът, че главният дипломат на президента Тръмп е санкциониран от Китай и му е забранено да влиза в страната.

Като сенатор Рубио редовно критикува преследването на уйгурските мюсюлмани в Синцзян от страна на Пекин и репресиите на Китайската комунистическа партия срещу продемократичните протестиращи в Хонконг. Той беше санкциониран през 2020 г.

След като Рубио беше назначен за държавен секретар на Тръмп миналата година обаче, изписването на името му мистериозно се промени, което позволи на китайските власти да поддържат санкции срещу "Рубио", посочен в официални документи, като същевременно му позволи да посещава Пекин при официални пътувания.

В същото време ККП изглежда е усетила възможност да направи фина забележка. Оригиналното китайско име на Рубио използва неутралния символ "卢", който може да се транслитерира като "Ru" или "Lu". Той е заменен с "鲁", символ с по-малко ласкателни конотации, пишат от The Times.

Изписването на името Рубио предизвика много дебати сред лингвистите, като някои твърдят, че очевидната промяна не е била замислена като дипломатическа обида. Няколко версии на името Рубио са били използвани в миналото от Пекин, а китайската държавна информационна агенция Синхуа препоръчва "鲁".

В интервю за Fox News Рубио запази ястребовата си позиция

Той каза, че Китай остава "най-голямото политическо предизвикателство за Америка в геополитически план", а за Тайван каза:

"Не е в интерес на Китай или на когото и да било да има каквато и да е насилствена промяна в статуквото. Китай има план... те вярват, че ще бъдат най-мощната държава в света, че ще надминат Съединените щати и имат план да го направят, и изпълняват този план. И аз не ги виня. Ако бях в китайското правителство, щях да имам същия план. Ние, от друга страна, не го гледаме по този начин и не искаме да виждаме нищо - не се опитваме да ограничим Китай, но техният възход не може да дойде за наша сметка. Техният възход не може да дойде за наше падение. Така че има област, в която просто ще имаме различно мнение."

По време на полета до Пекин Рубио беше видян да се отпуска в анцуг на Nike, подобен на този, носен от Николас Мадуро, бившият президент на Венецуела, когато беше заловен от американските специални части през януари.

"Министър Рубио разтърсва Nike Tech "Venezuela" на Air Force One!" написа Стивън Чунг, директорът по комуникациите на Белия дом, в X.