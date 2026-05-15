IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 84

Иран пропуска през Омруз кораби на страни, които не участват във войната

Тръмп заяви, че е бил против примирието

15.05.2026 | 16:52 ч. 3
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Кораби, принадлежащи на страни, които не са във война с Иран, могат да преминават през Ормузкия проток, заяви в петък иранският външен министър Абас Аракчи.

Докато беше в Ню Делхи за среща на външните министри на БРИКС, той добави, че Техеран "няма доверие" в Съединените щати и че ще преговаря само със сериозен събеседник. 

Аракчи заяви, че Иран и САЩ са стигнали до "задънена улица" по въпроса за "обогатения материал" на Иран. В резултат на това той каза, че темата се "отлага" за по-късните етапи на преговорите.

Свързани статии

"Засега не се обсъжда, не се преговаря, но ще стигнем до тази тема на по-късни етапи."

В разговор с репортери на борда на Air Force One след пътуването си до Китай, Доналд Тръмп каза, че САЩ може да се наложи да се върнат и да извършат "малко работа по почистване" в Иран, без да дава подробности.

"По същество унищожихме въоръжените им сили. Може да се наложи да извършим малко работа по почистване, защото имахме едномесечно прекратяване на огъня, предполагам, че така се нарича", каза Тръмп.

Той добави, че САЩ са се съгласили на прекратяване на огъня главно поради призиви от други страни, по-специално от Пакистан.

"Не бях наистина "за", но го направихме като услуга на Пакистан", каза Тръмп.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Ормузкия проток Иран САЩ Доналд Тръмп Войната в Иран Абас Аракчи
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem