Иран пропуска през Омруз кораби на страни, които не участват във войната

Кораби, принадлежащи на страни, които не са във война с Иран, могат да преминават през Ормузкия проток, заяви в петък иранският външен министър Абас Аракчи.

Докато беше в Ню Делхи за среща на външните министри на БРИКС, той добави, че Техеран "няма доверие" в Съединените щати и че ще преговаря само със сериозен събеседник.

Аракчи заяви, че Иран и САЩ са стигнали до "задънена улица" по въпроса за "обогатения материал" на Иран. В резултат на това той каза, че темата се "отлага" за по-късните етапи на преговорите.

"Засега не се обсъжда, не се преговаря, но ще стигнем до тази тема на по-късни етапи."

В разговор с репортери на борда на Air Force One след пътуването си до Китай, Доналд Тръмп каза, че САЩ може да се наложи да се върнат и да извършат "малко работа по почистване" в Иран, без да дава подробности.

"По същество унищожихме въоръжените им сили. Може да се наложи да извършим малко работа по почистване, защото имахме едномесечно прекратяване на огъня, предполагам, че така се нарича", каза Тръмп.

Той добави, че САЩ са се съгласили на прекратяване на огъня главно поради призиви от други страни, по-специално от Пакистан.

"Не бях наистина "за", но го направихме като услуга на Пакистан", каза Тръмп.