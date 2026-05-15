Пловдив остава сред най-активните имотни пазари в България

При изключително силен интерес и активна аудитория премина Real Estate Business Forum, организиран от Imoti.net и Investor Media Group в Пловдив. Форумът събра представители на бизнеса, финансовия сектор и водещи експерти от пазара на недвижими имоти, които коментираха развитието на сектора, ипотечното кредитиране, новия профил на купувачите и очакванията за пазара през следващите години.

Общото мнение на участниците беше, че след изключително динамичната 2025 година пазарът постепенно се връща към по-устойчиви и предвидими нива на активност, а клиентите стават по-информирани и по-внимателни при вземането на решения.

Модератор на събитието беше Снежана Стойчева.

По време на форума д-р Свилен Колев, заместник-председател на Националния статистически институт, представи актуални данни за развитието на Пловдив и региона. Според НСИ Пловдив е вторият по големина град в България по брой население, а област Пловдив е на второ място в страната по брутен вътрешен продукт през 2024 г. с 8,339 млрд. евро. Данните показват още ръст от 16,1% на БВП на областта спрямо предходната година.

Той акцентира върху данните за броя сделки в началото на 2026 г., които показват, че пазарът на недвижими имоти постепенно се връща към обичайните нива от 2023 и 2024 година. По думите му бумът при въведените в експлоатация нови жилища в област Пловдив остава в третото тримесечие на миналата година, докато в началото на 2026 г. темповете при новото строителство вече са по-близки до тези от предходните две години.

Според представените данни цените на съществуващите жилища в Пловдив продължават да отбелязват лек ръст, докато при новото строителство се наблюдават корекции надолу в цените.

Акцент по време на форума беше поставен и върху ипотечното кредитиране и променящото се поведение на купувачите. Спас Козанов, управител на Fibank – клон Пловдив, представи анализи на банката, според които през четвъртото тримесечие на 2025 г. в страната се отчита спад в броя на сделките с около 40%, докато в Пловдив намалението е минимално – около 2%.

По думите му в началото на 2026 г. се наблюдава ръст при кредитирането на домакинствата, жилищните кредити и депозитите. Според него профилът на купувача, който използва ипотечен кредит, също се е променил.

„Днес хората купуват основно от необходимост – за собствено жилище или за по-добра среда на живот“, коментира Козанов. Той допълни, че през следващите една до две години не се очакват сериозни промени в условията към кредитоискателите.

Христо Хаджиев, заместник-председател на НСНИ и управител на HH PROPERTIES, също подчерта, че пазарът в Пловдив остава активен от началото на годината, но с по-нормални темпове спрямо „еуфоричната“ 2025 година. По думите му търсенето е насочено основно към жилища за собствено ползване, а в по-малка степен към инвестиционни покупки.

Той акцентира и върху необходимостта от създаване на регистър на професионалните брокери – тема, която е сред основните приоритети на новото ръководство на НСНИ.

В дискусионния панел участие взеха още Мариела Желева – консултант недвижими имоти в Luximmo, Иван Площаков – собственик и управител на New Home Living, и Станислав Иванов – основател на ACRONA Real Estate.

Според участниците новият клиент на пазара е значително по-информиран, по-взискателен и много по-предпазлив при вземането на решение. Купувачите все по-рядко действат емоционално и очакват детайлна консултация и яснота за услугите, които брокерите предоставят.

По време на дискусията беше отчетено още, че брокерите, които ще бъдат успешни през следващите години, са тези, които изграждат лично отношение и работят като реални консултанти за своите клиенти – нещо, което според участниците трудно може да бъде заменено от изкуствения интелект.

Мариела Желева акцентира върху значението на личния бранд като ключов елемент за развитието на професията, Иван Площаков отбеляза, че инвеститорите все по-често търсят услугите на брокери, но предпочитат да работят с една агенция по конкретен проект, а според Станислав Иванов цените на новото строителство продължават да зависят в голяма степен от локацията и стойността на парцелите за строеж.

По време на форума участниците се обединиха около мнението, че през 2026 г. качеството на услугата, професионалната консултация и доверието ще бъдат все по-важни фактори за успешното реализиране на сделки на имотния пазар.



Real Estate Business Forums се провежда с подкрепата на:

Основен партньор: Fibank

С подкрепата на: Хипермаркети HIT Max, gladen.bg

Медийни партньори: Investor.bg, Dnes.bg, Bulgaria ON AIR, stroitelbg.bg