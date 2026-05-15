Чудо, като от филм: Пилот приводни самолет в океана, 11 души оцеляха

В 25 години летене, пилотът Иън Никсън никога не се е сблъсквал с нещо подобно на катастрофата, която го остави заедно с 10 пътници блокирани с часове в Атлантическия океан, чакайки да бъдат спасени край източното крайбрежие на Флорида.

Във вторник, по време на това, което би трябвало да бъде рутинен 20-минутен полет между два острова на Бахамите, Никсън наблюдавал как една катастрофа се развива след друга - първо отказала навигационната система, след това радиото, след това единият двигател и накрая другият.

"Не успях да се свържа с никого по радиото известно време", разказва Никсън пред CBS News. "Опитах се да се обадя на Фрийпорт, Бахами; опитах се да се обадя на радиото в Маями. Не знам дали ме чуха, но не получих отговор."

Самолетът се е движел от Марш Харбър, на островите Абако на Бахамите, към Фрийпорт, Гранд Бахама.

Без място за кацане, бахамският пилот "приводнява" самолета във водите на около 289 км северно от Маями - последна мярка, умишлено изпълнена маневра, когато няма други възможни варианти.

"След като се ударих във водата, първата ми мисъл беше: "Не умряхме", каза Никсън.

Всичките 11 души на борда на самолета се носели на спасителен сал в продължение на часове

Но изпитанието не свършило с приводняването. Пътниците прекарали часове на спасителен сал, докато чакали спасителите да ги намерят. Никсън се опитал да поддържа духа си.

"Казах им: "През следващите 10 минути ще дойде самолет", споделя той. "Тогава един от пътниците каза: "Чакай, чух ли нещо?"

Това беше далечен звук на хеликоптер от 920-то спасително крило на ВВС на САЩ. Подразделение било на тренировъчна мисия, когато бива пренасочено, за да помогне в операциите по търсене и спасяване, след като сигнал от авариен предавател за локатор предупреди бреговата охрана на САЩ за потенциална бедствена ситуация.

"Те вече бяха в сала около пет часа", каза капитан Рори Уипъл. "Само като ги погледнеш, можеше да се разбере, че са в беда - физическа, психическа и емоционална."

Спасителите работели с часове, за да евакуират всички пътници, преди хеликоптерите да се наложи да заредят с гориво.

"Не познавам някой, който да е оцелял след кацане в океана", каза майор Елизабет Пиовати, командир на самолета, който е съдействал при спасяването. "И от това, което съм виждал, искам да кажа, че е чудо всички тези хора да оцелеят."

Всичките 11 души на борда бяха откарани в болница във Флорида. Трима получиха леки наранявания.

"Всички се радваха, че сме спасени, защото си мислехме, че ще умрем", каза след това Олимпия Аутен, един от пътниците в самолета. "Това беше сцена, която сякаш бе от филм."

Бахамските власти разследват причината за катастрофата.