Новини

Жена преведе близо 5000 евро на мъж след онлайн „романс“

Тази е втората измама в региона за последните няколко години

11.03.2026 | 12:17 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Криминалисти от Районното управление (РУ) на МВР в Лом разследват измама, при която 56-годишна жена от село в община Брусарци е превела по банкова сметка 4950 евро на мъж, след като била заблудена, че имат романтични отношения, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана.

В периода от август 2025 година до 10 март 2026 година чрез комуникации в интернет мъж успял да заблуди семейна жена от района на община Брусарци, че я харесва и обича, макар двамата никога да не са се срещали на живо. В резултата на това жената превела въпросната сума по банкова сметка, а по-късно се усъмнила и подала жалба в полицията.

По случая е образувано досъдебно производство. 

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че това е рядък вид измама за областта, като тази е втората в региона за последните няколко години. При първата по същия начин е била въведена в заблуждение жена от Вършец, която също превела значителна сума пари на непознат мъж.

