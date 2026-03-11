IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дъщерята на Николета и Ники Михайлов стана на 2 г.

Показаха празнични снимки

11.03.2026 | 19:22 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Дъщерята на Николета Лозанова и Ники Михайлов, Борислава, стана на 2 години във вторник - 10-и март.

Още тогава Николета показа снимки от детския празник в профила си в Instagram и написа мило послание за малкото си момиченце.

Първо виждаме как Борислава позира сред плюшени играчки, които държат празнични балони - във формата на сърца, числото 2, панделка и коте.

Има и кадър на специалната трапеза - с торта и други лакомства, напитки и т.н. На клип виждаме и как Борислава опитва впечатляващата торта.

"Преди 2 години се сбъдна едно толкова чакано щастие. Появи се ти и донесе със себе си смях, светлина и любов, която не може да се опише с думи. 2 години малки стъпки, топли прегръдки и безброй красиви моменти. Честит 2-ри рожден ден, Борислава.", написа Лозанова към сладките кадри.

Ники Михайлов пък публикува в Instagram снимка на дъщеря си с празничната торта.

Какво написа Ники и снимките - вижте в teenproblem.net

Тагове:

звезди Николета Лозанова Ники Михайлов дъщеря рожден ден
