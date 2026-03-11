Жена е измамена с 9600 евро след обещание за суперпечалба

Жена на 57 години от Симеоновград е била измамена чрез обещание за печалба от онлайн инвестиция, съобщиха от МВР в Хасково.
По случая се работи от 10 март, когато в Районното управление в Харманли е подаден сигнал от жената. Тя е заявила, че в периода от 5 до 10 март чрез мобилни приложения е била въведена в заблуждение от непознат. Той обещал, че срещу депозит от 250 евро ще получава между 1500 и 2000 евро печалба месечно.
По думите на потърпевшата тя е предоставила на непознатия своето потребителско име и парола за онлайн банкиране.
Жената усетила, че става въпрос за измама вчера, когато e установила, че от банковата ѝ сметка е бил извършен превод на 9600 евро към сметка на друго лице.
От пресцентъра на полицията в Хасково уточниха, че по случая е образувано досъдебно производство, предаде БТА.