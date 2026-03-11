IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жена е измамена с 9600 евро след обещание за суперпечалба

Тя дала потребителското си име и паролата за онлайн банкиране на непознат

11.03.2026 | 19:15 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Жена на 57 години от Симеоновград е била измамена чрез обещание за печалба от онлайн инвестиция, съобщиха от МВР в Хасково.

По случая се работи от 10 март, когато в Районното управление в Харманли е подаден сигнал от жената. Тя е заявила, че в периода от 5 до 10 март чрез мобилни приложения е била въведена в заблуждение от непознат. Той обещал, че срещу депозит от 250 евро ще получава между 1500 и 2000 евро печалба месечно.

По думите на потърпевшата тя е предоставила на непознатия своето потребителско име и парола за онлайн банкиране. 

Жената усетила, че става въпрос за измама вчера, когато e установила, че от банковата ѝ сметка е бил извършен превод на 9600 евро към сметка на друго лице.

От пресцентъра на  полицията в Хасково уточниха, че по случая е образувано досъдебно производство, предаде БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

измама онлайн банкиране Симеоновград
