Демерджиев: Строителят на незаконния град вероятно е напуснал България

Собственикът на фирата изпълнител на незаконния град край Варна Олег Невзоров вероятно е напуснал България, каза в "120 минути" вътрешният министър Иван Демерджиев. МВР се опитва да установи къде е той.

"Най-важното в този случай не е къде е той, а как се стигна до тази ситуация“, каза Демерджиев.

Имало е достатъчно много данни за противозаконна дейност на този човек, за да бъде издадена заповед на ДАНС за изгонването на Невзоров, обясни той.

"Само по отношение на него има изтегляне на заповедта. Няма друг такъв случай в историята на ДАНС. Това е прецедент", заяви вътрешният министър.

По думите му тази заповед за оттегляне не е случайна.

„Всички връзки, които на този етап се установяват като информация, не водят до релевантни причини да бъде оттеглена, а водят до причини, които не са приемливи и не могат да бъдат добри практики в работата на ДАНС“, заяви Иван Демерджиев.

„Не може общинската и централната власт да проспят изграждането на над 100 незаконни постройки на една територия. Това е пълен абсурд. И ако някой убеждава обществото, че не е знаел за това обстоятелство, това е абсурдно. По-скоро институциите трябва да обяснят бездействието си и мотивите си толкова дълго да неглижират този проблем“, смята вътрешният министър.

По думите му най-големият въпрос е допустимо ли е в една правова държава да се случва нещо подобно – някой да създаде територия, на която да прилага собствени правила и държавата да не действа.

„Това не е първият и единствен случай. На подобно нещо се натъкнахме на „Петрохан“. И там се оказа, че има територия, която функционира по собствени правила и в която държавата се е оттеглила“, каза Демерджиев.

Случаят „Петрохан“

„Правя всичко необходимо да се запозная с действията, които са извършени до момента. За мен е странно как основни свидетели, които са установили смъртта на тези хора, са разпитани и буквално са изпратени да отидат в Мексико“, коментира Иван Демерджиев.

„Имам сериозни съмнения дали е събрана цялата информация, която касае този случай. Когато завърша тази проверка, ще уведомя обществеността. Трябва да се концентрираме върху фактите и трябва да излезем от политизацията на този случай. Важно е да се установи истината“, каза вътрешният министър.

„Отново прави впечатление, че прокуратурата е неглижирала този случай. Имало е сигнали, за мен е необяснимо защо е нямало сериозна работа по тях“, допълни той.

Иван Демерджиев заяви, че ще се срещне с майките на Ивайло Калушев и Николай Златков и ще им даде информация.

„Тази сутрин те основно говориха за материали по разследването. Трябва да са наясно, че когато говорим за такива, това е на терена на прокуратурата. Аз нито мога да предоставям такива материали, нито имам правото да се разпореждам да бъдат предоставяни. Това право има наблюдаващият прокурор“, обясни Демерджиев.

„Прокурорският син“ и усещането за безнаказаност

„Направихме всичко необходимо, не беше лесно, да заловим прокурорския син Васил Михайлов. Имаше и съдействие от страна на ДАНС. След едно трудно преследване се стигна до неговото задържане“, каза вътрешният министър.

„Оказа се, че когато се мобилизират ресурсът и средствата на МВР и когато се работи активно в една посока, няма как някой да избяга от закона“, допълни Демерджиев.

„Имаме съмнение за теч на информация в определени ситуации, проверяваме ги. Хората, които са му помагали основно, не са от системата. Това са други хора, но действията им бяха доста професионални. Явно хора с доста информация“, поясни той.

Държавата и борбата с дрогата

„Случилото се в Благоевград е един симптом на проблема с наркотиците. Изключително тежко се отрази това на всеки един от нас. Мотивирани сме да спасим живота на всяко момиче или момче, който можем“, заяви Демерджиев.

По думите му този проблем е неглижиран с години.

„Борбата с това неприятно явление не е само на МВР. Има превенция, която отдавна отсъства в България. Има работа с наркозависимите, така че те да могат да бъдат излекувани от тази зависимост и да бъдат отново интегрирани в обществото. В момента полагаме комплексни усилия да работим по всички тези спектри“, заяви Иван Демерджиев.

„Набелязали сме мерките, активно работим с хора от неправителствения сектор, защото имат доста добри идеи. За първи път се опитваме да изградим комплексна стратегия. Държавата се събуди“, допълни той.