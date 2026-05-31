Дуа Липа се омъжи за Калъм Търнър на тайна церемония в Лондон

Церемонията е отпразнувана в тесен кръг

31.05.2026 | 22:58 ч. Обновена: 31.05.2026 | 22:58 ч. 1
Снимка:БГНЕС/EPA

Британската поп звезда Дуа Липа се омъжи за актьора Калъм Търнър в неделя на интимна церемония в Старото кметство в Мерилебон, Лондон. 

Церемонията е отпразнувана в тесен кръг от осем близки, които обсипали двойката с конфети, преди тя да се качи в черен автомобил, съобщава британският таблоид The Sun. 

Дуа се появила в елегантен комплект от бяла пола и сако, съчетан с широкопола шапка, ръкавици, обувки на Louboutin и букет от жълти цветя. Калъм избрал тъмносин двуреден костюм.

Двамата предизвикали слухове за романтична връзка през януари 2024 г., когато били забелязани заедно на партито след премиерата на „Masters of Air“. Слухове за годеж се носели с месеци, преди Дуа да потвърди новината през юни 2025 г. в интервю за британския Vogue. Певицата признала, че никога не е била „човек, който наистина е мислел за сватба или е мечтал каква булка ще бъде“. Сватбата в кметството е само началото на тържествата - според The Sun двойката е планирала тридневно сватбено празненство в Сицилия, Италия, тази седмица. 

