Украйна протестира срещу завръщането на Русия в гимнастиката: "Затворете очите и ушите си"

Украинската федерация по гимнастика (UGF) призовава международната спортна общност за подкрепа. След като украинските гимнастички София Краинска и Варвара Чубарова протестираха срещу руския и беларуския химни на Европейското първенство тази седмица, UGF отправи призив за глобални действия.

На 18 май Изпълнителният комитет на Световната федерация по гимнастика (FIG) отмени „всички приложими ограничения“ за руските и беларуските спортисти, с което сложи край на повече от четири години ограничения, произтичащи от руската инвазия в Украйна. С този спорен ход руските и беларуските граждани вече могат свободно да се състезават под националните си цветове, знамена и химни.

Въпреки силната негативна реакция от страна на Украйна, решението на Световната федерация по гимнастика влезе в сила незабавно, позволявайки пълно участие на руски и беларуски състезатели на Европейското първенство по гимнастика тази седмица във Варна, България, пише за Forbes сътрудникът Каролин Прайс.

След като техните състезатели споделиха подиума с конкуренти от "агресора и сателитната държава", Украинската федерация по гимнастика започна протест.

След като завършиха зад руските и беларуските състезатели в две индивидуални дисциплини, украинските гимнастички си покриха очите и си сложиха слушалки в знак на протест, докато в Варна звучаха руският и беларуският национални химни.

В изявление, споделено в петък, федерацията обясни протеста и призова членуващите федерации и съюзниците да изразят подкрепата си. УГФ обявява действията като „тихо достойнство“.

"Днес затворихме очите си и си запушихме ушите. Отказваме да гледаме държавните символи или да слушаме химните на държавата агресор и нейния сателит, чието съучастие в тази неспровокирана война е причинило толкова много разрушения и болка", се казва в изявлението.

UGF твърди, че протестът служи като напомняне за човешката цена на руската инвазия в Украйна.

"Светът забравя стотиците украински спортисти и треньори, които загубиха живота си и никога повече няма да се състезават. Забравя хилядите напълно разрушени спортни школи и милионите разбити мечти. Ние сме тук, за да гарантираме, че паметта за тях няма да бъде изтрита."

Докато Европейското първенство приключва на 31 май, сезонът по гимнастика току-що започна.

УГФ призовава международните спортни федерации, спортисти, треньори и фенове да „се присъединят към това движение на солидарност“.

Федерацията е нарекла движението: „Флашмоб #CloseYourEyesAndEars“ и призовава поддръжниците да публикуват снимка или видео, на което си покриват очите или ушите с ръце, придружени от хаштаговете на кампанията: #CloseYourEyesAndEars и #RememberUkraine.

Протестът на Украйна се простира отвъд състезателната зала във Варна.

UGF официално се обърна към Европейската федерация по гимнастика, но отговорът беше ясен: като събитие, одобрено от FIG, Европейското първенство трябва да спазва рамката на FIG. Освен това, след като правилата за неутрално участие вече са отменени, Европейската федерация по гимнастика твърди, че няма основание да ограничава участието на Русия и Беларус.

Въпреки това, Европейската федерация по гимнастика потвърди, че ще бъде свикано извънредно Общо събрание. Към 29 май датата на събранието не е потвърдена, а украински представители ми съобщават, че не са получили официална покана.

Важно е да се отбележи, че се очаква събранието да ратифицира съществуващото решение на Изпълнителния комитет на Европейската федерация по гимнастика, вместо да го преразгледа, което оставя на Украйна малко време да лобира за подкрепа от федерациите. След получаване на поканата, УГФ ще има 21 дни да организира опозиция.

Докато европейската битка в момента е в центъра на вниманието, борбата на Украйна за справедливост се простира извън континенталното ниво. Федерацията ще оспори решението на FIG от май във всички налични юрисдикции съгласно международното спортно право. Протестът ескалира и на правителствено ниво, като украинският министър на външните работи и министърът на спорта съвместно издадоха публично изявление на протест.

За украинските състезатели на тепиха във Варна събитията от този месец вече са нанесли „много тежък психологически удар“. С отпадането на ограниченията и началото на сезона е малко вероятно това да са последните.