Явор Божанков се жалва, че ПП не го искали в листите си

От "Продължаваме промяната" не желаят Явор Божанков да е в листите им. Това разкри самият той в публикация в профила си във Facebook.

"Предстоят преговори за листите, а колегите от "Продължаваме промяната" категорично не са съгласни да бъда част от тях. Съжалявам да науча това, тъй като вярвам, че е време да се събираме и обединяваме, а не да се делим", написа той.

Той благодари на колегите си от "Да, България" и "Демократи за силна България", както и на един от кадрите на ПП, за това, че са издигнали кандидатурата му.

"Независимо какво ще се реши през следващите дни, аз съм дал дума да помагам на коалицията в тези избори. Няма друг политически субект, който има шанс да представлява демократичната общност в следващото Народно събрание. Добрият резултат на коалицията е въпрос на демокрация и европейско бъдеще за България", написа още той.

Още преди месец Николай Денков от ПП категорично заяви, че Явор Божанков няма да бъде част от листите на партията за следващите предсрочни избори.

"В листите на ПП Явор Божанков няма да бъде. Дали ще бъде в ДБ е въпрос на разговори и преговори. Ние смятаме, че не трябва да бъде. Важното е в каква посока искаме да вървим и как да убедим хората, че ние сме тези, които могат да постигнат целите, които са важни за тях“, заяви акад. Денков.

В интервю вчера Йордан Иванов от ДСБ потвърди, че неговата партия ще издигне Лорер и Божанков за депутати, въпреки че от ПП не ги искат.

"Имат номинации както от наши структури, така и от "Да, България", каза Иванов.