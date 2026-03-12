6 641 768 българи с право на глас на вота, без СИК в Близкия изток?

6 641 768 българи имат право на глас на предстоящите избори.

Предварителните избирателни списъци са публикувани на сайтовете на общините. Който желае може да провери дали е включен в избирателните списъци на ГРАО, съобщи говорителят на ЦИК Росица Матева.

Тези, които имат настоящ адрес, могат да подават заявления за гласуване по настоящ адрес. Срокът за това е 4 април.

Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват в дома си, могат да отправят искане до общината по постоянния си адрес да бъдат включени за гласуване с подвижна избирателна комисия, каза Матева.

Избирателите извън страната могат да подават заявление също, а срокът изтича на 24 март.

Към 12 ч. са подадени 15 780 заявления. В заявлението, което се подава, е посочено по информация от МВнР, че не е целесъобразно разкриването на СИК в Израел, Кувейт, Йордания, Саудитска Арабия, Иран, Катар и др. Промените в наименованието или състава на регистрираните коалиции може да стане до 14 март. Партиите и коалициите могат да подават заявление за кандидатските листи до 17 март.

Жребият за номерата на бюлетините ще се тегли на 18 март.