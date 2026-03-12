6 641 768 българи с право на глас на вота, без СИК в Близкия изток?

6 641 768 българи имат право на глас на предстоящите избори.
Предварителните избирателни списъци са публикувани на сайтовете на общините. Който желае може да провери дали е включен в избирателните списъци на ГРАО, съобщи говорителят на ЦИК Росица Матева.
Тези, които имат настоящ адрес, могат да подават заявления за гласуване по настоящ адрес. Срокът за това е 4 април.
Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват в дома си, могат да отправят искане до общината по постоянния си адрес да бъдат включени за гласуване с подвижна избирателна комисия, каза Матева.
Избирателите извън страната могат да подават заявление също, а срокът изтича на 24 март.
Към 12 ч. са подадени 15 780 заявления. В заявлението, което се подава, е посочено по информация от МВнР, че не е целесъобразно разкриването на СИК в Израел, Кувейт, Йордания, Саудитска Арабия, Иран, Катар и др. Промените в наименованието или състава на регистрираните коалиции може да стане до 14 март. Партиите и коалициите могат да подават заявление за кандидатските листи до 17 март.
Жребият за номерата на бюлетините ще се тегли на 18 март.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.