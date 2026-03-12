Кабинетът ще помогне на хората и бизнеса заради поскъпването на горивата, как?

Служебното правителство ще подпомогне домакинствата и бизнеса заради повишаването на цените на горивата, съобщи служебният премиер Андрей Гюров на брифинг в Министерския съвет.

По думите му кабинетът работи усилено по темата още от началото на поскъпването във връзка с конфликта в Близкия изток.

"Мерките, които ще вземе служебното правителство, са таргетирани и се опитват да решат три проблема.

Първо, да се окаже помощ на домакинствата и гражданите, които ще има проблеми с повишените цени на горивата. Ще предложим директни помощи, които ще стигнат до сметките им най-бързо", каза Гюров.

По думите му, за да получат помощ, домакинствата трябва да отговорят на определени подоходни критерии и помощите ще зависят и от цените на петрола на световните пазари.

Опитваме се с такава мярка да не влияем на механизмите на пазара, което би довело до несигурност на пазара на горивата, каза той и допълни, че заради това мерките са насочени в две посоки - към най-уязвимите в обществото и към бизнеса, където също ще бъдат предложени мерки, за да се облекчат компаниите, които се занимават с доставки на хранителни продукти.

Гюров припомни, че още във вторник беше сформирана Междуведомствена работна група, която трябва да предостави цялата информация за уточняваме на мерките, които ще предприеме служебното правителство за справяне със сегашната ситуация.

По думите му определени партии се опитват да влияят върху работата на служебния кабинет. Моята препоръка е да се концентрират върху законодателните мерки, които трябва да свършат, каза той.

Служебният министър на финансите Георги Клисурски уточни, че пенсионерите се включват в определението за най-уязвими лица.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: В НАП има информация за всички видове доходи, които получават физическите лица, били те студенти, работещи, пенсионери, безработни. Ще се анализират всички видове доходи и тогава, чрез определен критерий за максимален доход, който е допустим, ще бъде определен кръга от лица, които ще могат да получават тази помощ."

Въпреки напрежението на международните пазари, Клисурски отбеляза, че към момента увеличението на цените на бензина и дизела в България все още не е толкова високо, че да налага прилагането на широк пакет от извънредни мерки.

Служебният министър на икономиката Ирина Щонова обясни, че кабинетът ще отложи влизането на компонента "въглероден диоксид" в толтаксата, което трябваше да стане от 1 април:

Ирина Щонова, служебен министър на икономиката: "Вече разговаряме с Европейската комисия и ще бъде отложено с няколко месеца - тоест това ще е за всеки камион, който минава и има нужда да разнася по супермаркети. Знаем, че цената на бензина и на дизела е много важна и за формиране на други стоки, така че това е нещо, което можем да предприемем."