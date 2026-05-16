Какви мерки въвежда Гърция за обществен ред и безопасност?

Министърът на гражданската защита Михалис Хрисохоидис в свое интервю за гръцката държавна телевизия посочи набор от интервенции по въпросите на обществения ред и сигурността, като обяви нови ограничения за тротинетките, засилена сигурност в университетите, мерки за движението в Атина, както и действия за справяне с престъпността в ромските селища.

Министърът подчерта необходимостта от "контролиран достъп до университетите" в светлината на неотдавнашните инциденти, случили се по време на студентските избори, предаде кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Хрисохоидис отбеляза, че явленията на насилие в университетите "не са ежедневие", подчертавайки обаче, че "и те трябва да престанат". Същевременно той подчерта, че инцидентите по време на студентските избори са "изолирани" и произтичат от конфронтации между студентски фракции.

Както той заяви, е необходимо допълнително засилване на мерките за сигурност и по-добра организация на достъпа до университетските помещения.

"Няма нужда от университетска полиция. Нуждаем се от охрана в университетите", заяви той.

Министърът конкретно посочи Националния технически университет в Атина, отбелязвайки, че "има камери и това е модерно пространство, където преподавателите и студентите могат да вършат работата си безопасно".

Министърът на гражданската защита обяви по-строга рамка за използването на тротинетки, говорейки за пълна забрана за непълнолетни и нова институционална рамка, която ще засяга всички пълнолетни потребители.

Министърът обясни, че новият законопроект ще предвижда специални маркировки и уникален идентификационен номер за всяка електрическа тротинетка, като общините ще имат възможност да определят максимален брой превозни средства за даден район.

"Не можем да сме свидетели на наранявания на деца всеки ден", отбеляза той, подчертавайки, че тротинетките без правила за движение представляват опасност както за ползвателите, така и за пешеходците.

Позовавайки се на летния сезон и пътнотранспортните произшествия, особено на островите, Хрисохоидис подчерта, че проверките за използване на каски и шофьорски книжки ще бъдат засилени.

"Никой не може да наеме мотор без каска и без книжка", каза той, изпращайки послание за стриктно прилагане на законодателството.

Същевременно той се застъпи за пълна забрана на така наречените "прасета" - моторите на островите, като посочи, че това са особено опасни превозни средства, които, както каза, не трябва да се движат в страната.

Относно проблема с трафика в Атина той представи плана "Комбос", който включва приблизително 150 полицаи, използване на дронове и непрекъснато управление на трафика чрез информационни системи.

"Целта е да се ускори трафикът и да се разтоварят ключови артерии", каза той, признавайки обаче, че "Кифисос е изключително труден проблем".

Той обърна специално внимание и на незаконното паркиране в центъра на столицата.

"Феноменът някой да паркира на Солонос и да причинява неудобства на хиляди хора е неприемлив", каза той, отбелязвайки, че Пътната полиция извършва ежедневни проверки и интервенции, като същевременно поиска по-голям принос от общинската полиция.

Относно последните инциденти в ромски селища и нараняванията на полицейски служители министърът говори за "голям и сложен проблем", обяснявайки, че от няколко месеца вече е в сила специален оперативен план.

"Не сме насочени срещу никого, но престъпността е отделен въпрос", каза той, описвайки условията на изключителна деградация в няколко населени места.

Както той разкри, в много райони вече има постоянно полицейско присъствие, докато ежедневно се извършват операции за изземване на оръжия, наркотици и незаконно присъединяване към електропреносната мрежа.

"Поставих си цел тези райони да функционират като всеки друг квартал в страната. Няма да позволим те да останат огнища на престъпност", подчерта министърът на гражданската защита.