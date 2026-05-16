IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Ирак има ново правителство начело с бизнесмена Али аз Зайди

Артилерийски изстрели в Багдад отбелязаха сформирането

16.05.2026 | 14:12 ч. 0

Артилерийски изстрели днес в Багдад отбелязаха сформирането на ново правителство, съобщи източник от иракските служби за сигурност, цитиран от Франс прес.

Кабинетът му включва 23 министерски места, като едни от на-важните, като министър на отбраната и министър на вътрешните работи не получиха одобрение. 

Въпреки това новият кабинет успя да получи необходимите половин плюс едно от общия брой министерства. 

"Ирак беше изправен пред тежки изпитания, но излезе по-силен и по-издръжлив. Готови сме да изграждаме балансирани отношения със света. Нашата визия се основава на три принципа: строителство и ремонти, държавен монопол над оръжията, ангажираност в регионалната и световна сигурност", каза новият премиер.

Мандатът на новия министър-председател започва веднага. 

По-рано бяха чути три силни експлозии, идващи от центъра на столицата, което първоначално породи опасения от атентат.

По време на войната срещу Техеран, започнала на 28 февруари от САЩ и Израел, иракски въоръжени групи, подкрепяни от съседния Иран, нанесоха удари срещу американски обекти, включително американското посолство в Багдад. САЩ отвърнаха с обстрел по техните бази и позиции, като убиха десетки бойци.

На фона на този конфликт и след дълги преговори под американски натиск, Ирак сформира тази седмица правителство, ръководено от бизнесмена Али аз Зайди, шест месеца след парламентарните избори от ноември 2025 г. 

Аз Зайди е четиридесетгодишен, като е смятан за компромисна фигура след оттеглянето на бившия премиер Нури ал Малики, възприеман като близък до Иран, под натиска на Доналд Тръмп, отбелязва АФП.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Ирак правителство Bulgaria ON AIR
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem