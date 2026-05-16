За абитуриентските балове: Най-актуален е естественият грим

Абитуриентските балове вече започнаха, а за момичетата най-важното нещо освен роклята е гримът.

Естественият грим е водеща тенденция

"В момента най-актуален е естественият грим - по-бляскав и по-лек, разбира се, без нищо тежко и матово, също така с гланц. А като цветове говорим за телесни - бежово, кафяво. Но има и връщане на грима от 2016 година, който тогава беше тежък и матов, с много силен контур. Сега той се завръща в малко по-лек вариант - има блясък, но не прекален", каза гримьорът на Bulgaria ON AIR Емине Мисанкова в съботното издание на "България сутрин".

Тя допълни, че момичетата залагат на естествен грим, който подчертава чертите им, без да ги състарява.

"Дамите могат да изглеждат естествено, ако се заложи на подготовка на кожата - хидратация и по-лек фон дьо тен, трябва да се запечати с пудра, именно това прави ефектът по-тежък, но пък вече много иновативни сетинг спрейовете, които придават този бляскав ефект", допълни Мисанкова.

За издръжливостта на грима е важна базата и подготовката на кожата.

"Доста често момичетата идват със снимка от интернет и казват, че искат точно такъв грим, но в днешно време много от снимките са направени с изкуствен интелект или са прекалено обработени.

Много е важно гримьорът като професионалист да посъветва клиента какво би стояло най-добре на лицето му.

Това не е работа по шаблон. Всяко лице има различни форми и черти", подчерта гримьорът.

Мисанкова поясни, че пробният грим е изключително важен.

"Точно по време на пробния грим се изгражда доверие от двете страни и се обсъждат идеите. Трябва да има баланс върху грима - акцентът е или върху очите, или върху устните, не може да е върху двете, защото не стои добре, не е младежко. Също така гримът трябва да е съобразен с роклята, с прическата, с аксесоарите. Ако роклята е лъскава, гримът трябва да бъде по-изчистен", добави още тя.