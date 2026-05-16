Абровски: Цените бяха изпуснати много преди еврото

С това, което правим, се опитваме да създадем правила на пазара - от една страна удължаваме Закона за еврото, за да дадем гаранция, че след 8 август 2026 г. няма да има безконтролно увеличаване на цените, от друга страна даваме глътка въздух на всички производители, които имат достъп до търговските вериги. Това каза днес министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по bTV, относно действията на правителството за овладяване на високите цени.

Абровски добави, че над 70 процента от търговията на дребно в България се извършва в големите търговски вериги, добавяйки, че във взаимоотношенията между производителите и веригите цари абсолютна тирания. Сега това е първото правителство, което в рамките на предизборната кампания пое ангажимент да направи нещо за неконтролираното поскъпване на цените и е факт - още в първата седмица на Народното събрание вкарахме законопроект, който сме убедени, че ще овладее с чисто пазарни мерки това поскъпване, каза още Абровски относно предложените промени в Закона за защита на потребителите.

Поскъпването е абсолютен факт, цените са високи и ще ме прощават търговските вериги, но наистина прекалиха, каза още земеделският министър. Той отбеляза, че това се вижда и от анализа на КЗК по отношение на плодове, зеленчуци и на мляко, където в момента надценката е близо 90 процента.

Абровски коментира скока на цените, посочвайки, че той е настъпил още преди въвеждането на еврото в България - на 1 януари 2026 г. Цените бяха изпуснати много по-рано. Законът за въвеждането на еврото се готви от 2024 г. и до август 2025 г. нямаше санкции за прекомерното увеличаване, посочи той. Санкциите се въведоха от август месец 2025 г. с гратисен период до октомври и който можеше, както можеше, превантивно вдигна цените, добави Абровски.

Министърът обясни също, че с предложения закон се предлага да няма разлика в надценката повече от 10 процента за еднакви типове продукти, за да може българският производител да се конкурира. Искаме да гарантираме, че цената на българския продукт ще бъде конкурентен на този, който влиза отвън, посочи той.

Терминът „справедлива цена“ се въвежда от държавата, за да може да покаже на българския гражданин, според държавата на база на обективни икономически данни в други държави членки от ЕС, при една методика, колко би трябвало да струва един продукт, обясни още Абровски. Той изрази надежда предвидените мерки да дадат ефект до един-два месеца след влизане в сила на закона.

Относно борбата с градушките министър Абровски каза, че се прави всичко възможно по най-бързия начин да бъде завършена обществената поръчка относно защита от градушки по самолетен способ.

