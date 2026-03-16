IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 102

АПИ е с нов шеф

Тодор Анастасов е новият председател на Управителния съвет

16.03.2026 | 18:05 ч. 6
Тодор Анастасов е новият председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов досегашният председател на УС на АПИ инж. Стоян Николов е освободен от поста. 

Тодор Анастасов е инженер, специалност „Транспортно строителство“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия. 

Има дългогодишен опит в областта на проектирането, строителството и контрола на пътища и съоръжения. 

Бил е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството с ресор Агенция „Пътна инфраструктура“. Заемал е ръководни позиции в Централната лаборатория по пътища и мостове.  

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

АПИ нов шеф Тодор Анастасов
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem