Експерт: До 2 седмици ще виждаме 1,70 евро за дизел и 1,50 евро за бензин

Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията и Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците, производителите и вносителите на горива обсъдиха последиците от поскъпването на горивата и възможните мерки за подпомагане на бизнеса и домакинствата.

„Ако се запази сегашното ниво около 100-102 долара, съвсем скоро ще виждаме 1,70 евро за дизел и 1,50 евро за бензин, до 2 седмици“, прогнозира Хаджидимитров пред bTV.

Той коментира, че поскъпването на горивата е изключително и само функция на ситуацията в Близкия изток.

„Вътрешни проблеми в момента няма абсолютно никакви, като цяло браншовете – и транспортният, и нашият – са абсолютно спокойни, няма някакво напрежение законово или някакви законови изменения, които притесняват някой от нас.“

Той добави, че на вътрешния пазар няма монопол: „Не, напротив. Даже в момента мога да кажа, че цените на вътрешния пазар на едро са много по-ниски, отколкото, да речем, в Гърция или Румъния – говорим за 30-40 евро на хиляда литра, което е изключително значителна разлика между цените на едро.“

Относно критиките на КЗК за бързото покачване на цените на едро, Николов посочи: „Причината е, че те са пряка функция на глобалните цени на петрола и съответно ефектът следва всички търговци. Няма причина да няма такава промяна.“

По отношение на мерките за подпомагане на бизнеса и домакинствата Николов обясни: „В подобна ситуация единият вариант е правителството да предприеме активни мерки, както се случва в редица държави. Въпросът е до каква степен мерките са ефективни и до каква степен правителството има възможност и фискален буфер, за да почне да ги изпълнява, тъй като първо имаме служебно правителство и удължителен бюджет, което е особена ситуация.“

„От друга страна, също е важно да се прецени кои бизнеси могат да прехвърлят тежестта от цената на горивото върху крайната цена на продукта или услуга, която предоставят. И дали имат нужда от подкрепа, в какъв размер да е тя, по какъв начин да бъде направена, тъй като ако тя изисква голяма бюрокрация и допълнително обслужване, то не помага особено“ – добави Николов.

Димитър Хаджидимитров коментира държавната мярка от 20 евро за семейства с ниски доходи: „Всеки има нужда при тази ситуация. Въпросът е какъв процент от хората ще пуснат заявления и колко от тях ползват коли непрекъснато, защото идеята е да се намалят транспортните разходи по един или друг начин.“

Николов посочи промяната в поведението на потребителите: „Когато стартира ситуацията в Близкия изток, хората започнаха да пълнят резервоарите повече. Първите 15 дни до 15 март наистина се усещаше повече зареждане и повече продажби. От 15 март хората спряха да пътуват така масово и се вижда едно намаляване с около 20% на продажбите в момента, средно дневно.“

Димитър Хаджидимитров обясни, че вътрешен „туризъм за гориво“ в България няма за малки количества: „В цяла България цените на бензиностанциите са едни и същи, но при търговията на едро е малко по-различно.“

Николов коментира, че ефектът за България е по-позитивен в сравнение с други европейски страни: „Първо поради факта, че акцизите и данъкът добавена стойност са доста по-ниски от колкото в други държави, което има позитивен ефект за потребителите.“

Относно ДДС и възможните намаления Хаджидимитров уточни: „Много е спорна ситуацията. Ако се намали ДДС, да кажем 10% на горивата, грубо около 15 евроцента, и ако рязко не паднат цените на колонка, тогава се създава илюзия, че търговците задържат намалението, а не го дават на крайните потребители.“

По отношение на предишни компенсационни мерки Хаджидимитров добави: „Тази мярка, която се ползваше преди 4 години, получихме указания от европейците, че не е много коректно да се раздава, защото стимулира повишение на инфлацията. Сега се предлага нещо ОК, но въпросът е колко граждани ще могат да достигнат до нея и колко ще подадат заявления.“

Николов коментира твърденията за злоупотреба с господстващо положение на Лукойл: „В сегашната ситуация съм далеч от тази мисъл. Рафинерията е под контрола на държавата. Лукойл е абсолютно прозрачен в момента.“

Относно дерогацията за руските санкции Николов каза: „Най-много евентуално 6 месеца, зависи от американската страна. В момента правителството трябва единствено да води активни преговори и да изисква дерогацията максимално скоро, което със сигурност ще бъде получено.“

Николов даде прогноза за цените на петрола и горивата: „Повечето модели, които се правят в момента, очакват цената на петрола да се задържи средно висока между 180 долара на барел до третото-четвъртото тримесечие на годината и към края, началото на следващата година да се нормализират цените обратно към 64 долара на барел.

По отношение на природния газ и електроенергията Николов заключи: „По отношение на цената на природния газ ще има увеличение до края на войната. По отношение на електроенергията, в нашия регион не би трябвало да има голям ефект, тъй като отоплителният сезон приключва и предстои период с по-ниско потребление и повече слънце.“