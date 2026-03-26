Германия крие отбранителна информация заради риск от Русия

Германските власти редовно укриват чувствителна информация от парламента си, защото се опасяват, че крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) може да я изтече към Русия или Китай, пише The Times.

Депутати от други партии подозират, че някои от колегите им от AfD може да събират разузнавателна информация за враждебни чужди сили, включително чрез подробни въпроси по военни и сигурностни въпроси към комисиите на Бундестага, долната камара.

Страховете се простират и до регионалните законодателни органи в Германия, както и до Европейския парламент в Брюксел, където служители заявиха, че вземат предпазни мерки, за да защитят поверителните дискусии от шпионаж от страна на евродепутати от AfD.

Партията, която е значително по-отворена към Москва и Пекин в сравнение с основните си конкуренти, отхвърли „неоснователните“ твърдения, че предава информация на техните разузнавателни служби.

През 2023 г. набор от съобщения, в които участва служител на китайското Министерство за държавна сигурност, публикувани от списание „Der Spiegel“, подсказаха, че той е дал указания на Стефан Кутер, депутат от AfD, да зададе въпроси в Бундестага относно „насилствени“ политически бежанци от Хонконг, като част от по-широка европейска операция за влияние, ръководена от Пекин. Кеутер отхвърли доклада.

Маркус Фронмайер, водещият депутат на AfD по външни работи, връзка с движението „Мага“ и водещ кандидат на последните провинциални избори в Баден-Вюртемберг, също беше описан в изтекъл стратегически документ на Кремъл от 2017 г. като „под нашия абсолютен контрол“. Фронмайер последователно отрича да работи за Русия.

През септември Джиан Гуо, бивш помощник на Максимилиан Кра, видния политик от AfD, беше осъден на почти пет години затвор за шпионаж в полза на Китай.

Кра, който настоява, че по това време не е знаел нищо за разузнавателните дейности на Гуо, е обект на наказателно разследване по подозрение в подкуп и пране на пари във връзка с „плащания от Китай“ по време на мандата му като член на Европейския парламент в Брюксел. Той твърди, че обвиненията са политически мотивирани.

През ноември високопоставен консервативен политик от Бавария обвини AfD в измяна, след като стана ясно, че четирима политици от партията – двама депутати, един член на Европейския парламент и регионалният лидер в Саксония – планираха да пътуват до среща на върха в руския черноморски курорт Сочи.

Тези подозрения са накарали германските министерства и правителствени агенции да бъдат значително по-предпазливи

относно това, което казват пред комисиите на Бундестага, според четирима депутати от други партии.

За разлика от Уестминстър, парламентарните изслушвания в Германия обикновено се провеждат при закрити врати, за да могат длъжностните лица да бъдат разпитвани за информация, считана за твърде чувствителна за публично разгласяване.

Съмненията относно лоялността на депутатите от AfD достигнаха връхната си точка в разгара на кризата с Гренландия.

На 13 януари, докато президентът Тръмп и неговата администрация засилваха кампанията си за анексиране на Гренландия, датска територия, датското министерство на отбраната обяви, че ще разположи войски на територията заедно с други съюзници от НАТО, уж за да успокои американските опасения, че Русия и Китай настъпват към арктическия остров.

Смята се, че същия ден висши служители от германските министерства на външните работи и отбраната са заявили на закрито заседание на комисията по външни работи на Бундестага, че Германия няма планове да се присъедини към мисията. Няколко часа по-късно обаче Берлин обяви, че всъщност ще предостави дузина войници за учението.

Миналата година Марк Хенрихман, депутат от управляващия Християндемократически съюз, разкри, че неговите колеги от AfD са подали 47 парламентарни въпроса, търсещи чувствителни данни по теми, свързани с военната и критичната инфраструктура, за период от 12 месеца.

Анализ на Der Spiegel установи, че депутатите от AfD в 16-те провинциални парламента на Германия са подали още 7 000 писмени въпроса по въпроси на сигурността между 2020 и 2025 г., което е далеч повече от която и да е друга партия.

Във вторник Politico съобщи за опасения в Брюксел, че евродепутатите от AfD представляват подобна заплаха, тъй като имат достъп до база данни с класифицирани файлове, като например поверителни бележки от срещи на посланиците на ЕС за договаряне на подробностите по подкрепата за Украйна.

Един дипломат от ЕС описа тази уязвимост като „огромна дупка във формата на Путин в нашите мерки за сигурност“.

Твърди се също, че администрацията на ЕС е изключила Унгария от чувствителни дискусии относно подкрепата за Украйна след твърдения, че проруското ѝ правителство е информирало Москва за преговорите в реално време. Унгария отрича тези твърдения.