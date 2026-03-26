Полицейска акция срещу купения вот във Велиикотърновско, има задържани

Специализирана полицейска акция насочена срещу престъпления срещу личността и престъпления, свързани с изборното законодателство се провежда в Стражишко, съобщи на брифинг старши комисар Мариян Лонгинов, временно изпълняващ дейността директор на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Действията до момента са се провели в селата Кесарево, Бряговица, Асеново и Камен. Задържани са трима, в които са установени наркотични вещества, част от задържаните са потенциални продавачи на гласове. Издирват се други 10 души в същите населени места, тъй като за тях има информация, че са в очакване да бъдат потърсени и са готови да приемат парична облага с цел да гласуват за определена политическа партия, каза Лонгинов и посочи, че закона изисква вземане на превантивно отношение.

Свързани статии Спецакция в Бургас, 10 са задържани за купен вот и дрога

Извършват се над 10 проверки по Закона за гражданската регистрация. Задържаните са отведени в Полицейското управление в Стражица, образувани са две бързи производства. Над 70 човека във Великотърновска област се занимават с по-сериозната част, свързана с изборното законодателство, каза Лонгинов, част от тях са концентрирани в Стражишко. Служители от секторите "Криминална полиция" и "Икономическа полиция" също са включени в операцията.

От началото на предизборната кампания, сигналите, постъпили за нарушение на изборното законодателство в Областната дирекция, са 25. По 17 от тях има образувани досъдебни производства, съставени са над 20 предупредителни протокола, очаква се днес да бъдат съставени още 10. Специализираната полицейска операция продължава. Според Лонгинов тези, които са част от криминалния контингент, в повечето случаи се занимават и с престъпления, свързани с изборното законодателство.