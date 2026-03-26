BGONAIR Live Новини Днес | 40

13-годишно дете е в тежко състояние след инцидент с е-тротинетка

Момчето е със сътресение на мозъка, било е без каска

26.03.2026 | 09:37 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Нов тежък инцидент с електрическа тротинетка постави в риск живота на дете в бургаския квартал „Банево“.

Случаят е от сряда, 25 март, когато около 20:50 часа на улица „Свобода“ № 42 в квартал „Банево“ 13-годишно момче катастрофира самостоятелно, управлявайки електрическа тротинетка. Детето губи контрол над превозното средство след навлизане в неравност на пътя и пада на пътното платно. Установено е, че детето е управлявало тротинетката в тъмната част на денонощието без предпазна каска. 

В резултат на инцидента момчето е със сътресение на мозъка и с опасност за живота. То е настанено за лечение в УМБАЛ – Бургас

13-годишно дете тежко състояние инцидент електрическа тротинетка
