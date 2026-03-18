Пазарът на имоти в България показва признаци на успокоение

Пазарът на имоти в България започва да показва признаци на успокоение след силния ръст през 2024 и 2025 г., като се наблюдава забавяне на сделките и по-нисък темп на поскъпване. Въпреки това липсват категорични сигнали за свръхпредлагане, дори в София, където има локални увеличения на офертите. Паралелно с това финансовата достъпност за купувачите се влошава, а геополитическата несигурност оказва косвено влияние върху пазара. Това коментира Добромир Ганев, партньор в „Комфорт & Форос Брокърс“, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антонио Костадинов.

Имотният пазар у нас показва признаци на забавяне, което е било очаквано още преди началото на 2026 г., като ръстът на предлагането остава ограничен. Увеличението на офертите в София е около 10%, което не е достатъчно, за да се говори за свръхпредлагане на фона на спад в новото строителство, особено София - с около 25-30%, и Варна.

„Не бих казал, че има свръхпредлагане, даже се притеснявам от това, че предлагането не е достатъчно на търсенето“, заяви Ганев.

След години на двуцифрени увеличения, очакванията са пазарът да премине към по-умерен растеж, което би облекчило натиска върху купувачите. Вече се наблюдава понижение в темпа на поскъпване до едноцифрени стойности, като подобна динамика се разглежда като по-здрава за пазара.

„Двуцифрените ръстове бяха от 2022 г. всяко тримесечие. Ние сме в топ 3 държави в ЕС, които показват сериозни покачвания на цените. Аз се надявам да влезем в едноцифрани ръстове, даже да влезем в ръстове до 5%. Това ще даде възможност да намалее тежестта върху влошаващата се достъпност на имотите“, подчерта Ганев.

Основен проблем остава разминаването между доходите в България и цените на жилища , което се задълбочава през последните години. Данни от НСИ показват, че цените на жилищата вече изпреварват значително увеличението на възнагражденията, особено в големите градове.

„2024 година за първи път показа обратна тенденция, т.е. ръстовете на цените на жилищата вече изпреварват значително ръста на брутните възнаграждения в България и за съжаление тази тенденция продължава.“, каза гостът.

Повишаването на цените през последните години е довело до по-взискателно поведение от страна на купувачите, които обръщат повече внимание на качеството, локацията и инфраструктурата. В същото време паническите покупки, характерни за предходния период, вече отслабват.

Според експерта активизирането на инвеститорите от вторичния пазар и на инвеститорите в големите градове като строителните предприемачи може да ограничи напрежението върху пазара.

