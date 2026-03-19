Търсят под дърво и камък Христанов, за да го изслушат в НС, звънят на Йотова да го издрива

Депутатите търсят под дърво и камък министъра на земеделието Иван Христанов, за да го подложат на изслушване. По искане на Станислав Балабанов от ИТН министърът бе извикан на изслушване, но Христанов изпрати писмо, с което обясни, че поради ангажименти не може да присъства в залата, предаде БГНЕС.

Още в 15.00 ч. председателят Рая Назарян съобщи, че ИТН са подали заявление за изслушване на служебния министър на земеделието и храните относно "пълния провал на министъра на земеделието в решаването на спешните и неотложни проблеми в сектора, кадровата политика в политическия му кабинет и в структурите на Българската агенция за безопасност на храните" и във връзка с отказа му да се яви в парламентарната комисия по земеделието храните и горите на 19 март. От ИТН поискаха изслушването да бъде последна точка в дневния ред, като предложението им бе прието, и изслушването трябваше да е 9-та точка в дневния ред на депутатите днес.

Това ядоса вносителите на предложението от ИТН и Станислав Балабанов обяви от трибуната на парламента, че трябва да се гласува принудителното довеждане на министъра с полиция.

Йордан Иванов от "Продължаваме промяната-Демократична България" отговори на Балабанов, че в последния ден на НС правят предизборни циркове и направо може да предложат нов параграф в закона "довеждане на министър с полиция".

От ДПС пък обявиха, че министър Христанов е "избягал от сградата на министерството като мишка, след като е научил, че трябва да се яви на изслушване в парламента" и призоваха да се използват всички механизми, за да бъде доведен в пленарна зала.

Йордан Цонев предложи НС да се свърже с президента Йотова и тя задължи министър Христанов да се яви, защото тя е отговорна за неговото назначаване. Александър Рашев от ИТН стигна още по-далеч и предложи в сигнала до президента да бъде включено и издаването на указ, с който Йотова да уволни Христанов.