Кантарджиев за боклука в София: Голяма вероятност от много бълхи и кърлежи

Има голяма вероятност да има много бълхи и кърлежи в София заради кризата с боклука.

"Някои инфекции, които са типични при плъховете, биха могли да засегнат хората, затова са важни хигиената на ръцете и вкъщи да не влизаме с обувките, с които сме били навън", каза бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев пред БНР.

По думите му грипната епидемия в страната се развива нормално.

"Имаме едно увеличение на случаите в сравнение с предишната седмица и сега, когато вече сме в третата третина на януари данните са такива, че за цялата страна имаме 145 случая на 10 000 души население. Миналата седмица бяха 130, значи едно неголямо увеличаване на случаите. Най-много случаи има в Бургас, като от утре започват епидемичните мерки. Щабът в Габрово днес ще решава какви мерки да се предприемат там", коментира проф. Кантарджиев.