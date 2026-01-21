IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 55

Кантарджиев за боклука в София: Голяма вероятност от много бълхи и кърлежи

Грипната епидемия в страната се развива нормално

21.01.2026 | 12:57 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Има голяма вероятност да има много бълхи и кърлежи в София заради кризата с боклука.

"Някои инфекции, които са типични при плъховете, биха могли да засегнат хората, затова са важни хигиената на ръцете и вкъщи да не влизаме с обувките, с които сме били навън", каза бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев пред БНР.

Свързани статии

По думите му грипната епидемия в страната се развива нормално.

Свързани статии

"Имаме едно увеличение на случаите в сравнение с предишната седмица и сега, когато вече сме в третата третина на януари данните са такива, че за цялата страна имаме 145 случая на 10 000 души население. Миналата седмица бяха 130, значи едно неголямо увеличаване на случаите. Най-много случаи има в Бургас, като от утре започват епидемичните мерки. Щабът в Габрово днес ще решава какви мерки да се предприемат там", коментира проф. Кантарджиев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

грип криза боклук София Тодор Кантарджиев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem