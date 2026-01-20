Столичният боклук - спорове, дела, идва ли краят на кризата?

Кризата с боклука в София стана част и от политиката в парламента, а упреците към кмета Терзиев и глаовете в негова защита засега не помагат за пълното ѝ разрешение. Каква е ситуацията към днешна дата?

"Има две зони - осма и девета зона, районите "Витоша", "Младост", голяма част от районите "Триадица" и "Овча купел", чиито договори изтичат догодина. Към днешна дата там нещата изглеждат добре. От 1 януари имаме подписан договор със "Соф Еко строй" за "Люлин", "Красна поляна" и "Красно село", обяви зам.-кметът по "Екология" на Столичната община Надежда Бобчева пред Bulgaria ON AIR.

Регионалната здравна инспекция е издала предписание, в което се твърди, че Столичната община е длъжна да осигури непрекъсваемост на услугата, уточни тя.

"Изпратихме запитване към Агенцията за обществените поръчки. Своите аргументи имаме в тази посока. Анексите са подписани въз основа на онова, което е било изтълкувано. Анексите са временни решения, които сме предприели от гледна точка на това, че в голяма част от зоните в поръчката на Столичната община сме в съдебна фаза и вървят спорове, жалби, свързани с нашия избор или отстраняването на съответните участници. В момента, в който имаме съдебни решения, ще предприемем нужните действия", обясни Бобчева.

Забавила ли се е общината с подписването на договори?

"Към днешна дата сме в сериозни съдебни спорове и дела. В голямата си част има забавяне в процесите, дори във вземането на решения - първо в самата Агенция за обществени поръчки, после обжалванията, които тръгнаха. Всичко в момента е в ръцете на съда", изтъкна зам.-кметът по "Екология" на Столичната община.

Попитана дали има противопоставяне на едни хора с прякори спрямо други хора с прякори, Бобчева каза:

"Към днешна дата нямаме подписан нито един договор. Твърдя го отговорно. Информацията е публична. Това какви хора участват в обществените поръчки, ние нямаме никакъв контрол".

Тя подчерта, че стремежът е да се защити общественият интерес, да продължи услугата и това да се случи на приемлива цена.

