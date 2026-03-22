IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 55

Кола и ТИР се сблъскаха край Враца, има един загинал

Движението по пътя се регулира от полицията и няма сериозни задръствания

22.03.2026 | 16:00 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Катастрофа на пътя Е-79 между Враца и Монтана до разклона за село Краводер отне човешки живот днес следобед. БМВ с врачанска регистрация пътувало към Враца. По неясни още причини водачът загубил контрол над управлението на колата, тя се е завъртяла и се е ударила странично в идващ насреща ТИР със софийска регистрация.

Шофьорът на камион от Гоце Делчев казал пред пристигналия полицейски екип, че врачанската кола внезапно се е отклонила и се завъртяла на мокрия от дъжда асфалт, а той не успял да реагира. При тежкия сблъсък загинал шофьорът на немската кола. Около 30-годишна жена, която е пътувала с него на предната седалка, е откарана към врачанската болница в много тежко състояние.

Движението по пътя се регулира от полицията и няма сериозни задръствания. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа жертва Враца
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem