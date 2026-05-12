Синът на Меган и Хари навърши 7 г.

Показаха нова снимка на Арчи

12.05.2026 | 00:05 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Меган Маркъл и принц Хари скоро имаха повод за празнуване. През миналата седмица голямото им дете имаше рожден ден. Синът им Арчи навърши 7 години на 6-и май.

И херцогинята на Съсекс отбеляза радостното събитие чрез трогателна публикация в социалната мрежа Instagram.

Първо тя качи снимка, на която Арчи е още малко бебе и лежи в скута на татко си Хари. Момченцето е завито с бяла завивка.
После пък виждаме по-скорошна снимка. На нея Арчи и сестричката му Лили са в гръб, разхождат се по плаж.

"7 години по-късно... Честит рожден ден на нашето сладко момче", написа Меган към публикацията си.

