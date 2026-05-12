Библейско пророчество се сбъдва?: Река Ефрат може да пресъхне до 2040 година

Библията предупреждава, че когато река, течаща през "люлката на цивилизацията“, пресъхне, това може да отбележи началото на събития, отдавна свързани с пророчествата за края на времето.

Река Ефрат е обречена да пресъхне

Река Ефрат, най-дългата река в Западна Азия, е спомената в книгата Откровение като обречена да пресъхне, за да направи път за последната битка, често наричана Битката при Армагедон.

Неотдавнашен доклад предупреждава, че реката може да изчезне до 2040 г. поради намаляващите водни нива и сушите, причинени от изменението на климата.

Сателитни данни показват, че басейнът на Ефрат е загубил повече от 34 кубически мили сладка вода от 2003 г. насам, приблизително 13 милиона басейна с олимпийски размери, което подчертава мащаба на спада.

Откровение 16:12 гласи: "Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат и водата ѝ пресъхна, за да приготви пътя за царете от изток.“

Стихът описва един момент от поредица от символични съдби, известни като "седемте чаши“.

В пасажа ангел излива чаша върху река Ефрат, карайки водата ѝ да пресъхне. В древния свят Ефрат е била една от най-големите и важни реки, действаща като естествена бариера, която е защитавала регионите на запад от нашественици.Като казва, че реката пресъхва, стихът описва премахването на тази бариера.

Библейският стих казва, че това се случва „за да се подготви пътят за царете от Изток“.

Това означава, че пресъхването на реката позволява на могъщи владетели или армии от източните региони да напредват свободно. В буквален смисъл, това би улеснило преминаването на армиите и насочването им към конфликт.

Битката при Армагедон

В по-широкия контекст на Откровение, това събитие е част от поредица, водеща до събирането на сили за последна конфронтация, често свързвана с битката при Армагедон.

Стихът не е само за география, а за подготовката на сцената за голямо, кулминационно събитие.

Въпреки че пасажът се тълкува широко като символичен, реката в реалния свят сега е изправена пред много буквален упадък.

Джей Фамилиети, хидролог и професор в Калифорнийския университет в Ървайн, каза в изявление: "Темпотата беше особено поразителна след сушата през 2007 година. Междувременно търсенето на прясна вода продължава да нараства и регионът не координира управлението на водите си поради различни тълкувания на международните закони".

С намаляването на водоснабдяването, регионът е изправен и пред нарастваща криза в общественото здравеопазване. Доклад в British Medical Journal (BMJ) установи, че в Ирак се разпространяват множество заболявания, тъй като хората се борят за достъп до чиста вода.

Насир Бакар, климатичен активист и полеви координатор в Асоциацията на защитниците на река Тигър в Ирак, каза пред BJM: "Диария, варицела, морбили, коремен тиф и холера в момента се разпространяват в Ирак поради водната криза и правителството вече не предоставя ваксини на своите граждани.“

Река Ефрат е посочена и в Библията като някога течаща през Едемската градина, буен, съвършен свят, където Адам и Ева някога са ходили.

Книгата Битие описва Едем като рай, напояван от една-единствена река, която се разделя на четири: Фишон, Гихон, Тигър и Ефрат.

Докато Тигър и Ефрат са добре познати реки в съвременен Ирак, Фишон и Гихон отдавна са изгубени в историята, досега.

Сухото речно корито, наречено Уади ал-Батин, се простира от западните планини на Хиджаз близо до Медина на североизток до северния Персийски залив близо до Кувейт.

Нейният криволичещ ход съответства тясно на библейското описание на река Фишон, за която в Битие се казва, че "обикаля цялата земя Хавила, където има злато; и златото на онази земя е добро: там има бделий и оникс“.

Съвременни сателитни изображения забелязват делтата на Уади ал-Батин близо до залива, с дюни и вдлъбнатини, отбелязващи предишното величие на реката.

В допълнение към това, иранската река Карун, криволичещ воден път, протичащ през планините Загрос, може да съответства на Гихон. Еврейската дума "сабаб“, означаваща да кръжа или да се извивам, подходящо описва меандрите на Карун.