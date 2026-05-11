Какво представлява Заповед 1564 и защо предизвиква спорове в Русия

В горите на руския град Катин се виждат масовите гробове, където над 4000 поляци и над 7000 съветски граждани са екзекутирани от режима на Сталин: поляците, в едно от кланетата през 1940 г., при което СССР елиминира около 22 000 военни и интелектуалци, които биха могли да се противопоставят на окупацията на страната, след като се съгласява с Хитлер за нейното разделяне; съветите, жертви на Големия терор от 1937 и 1938 г., когато режимът убива над 700 000 свои граждани - някои проучвания сочат около два милиона. Днес, осем десетилетия по-късно, правителството на Путин е издигнало изложба до тези масови гробове, която говори за "десет века полска русофобия" и "украински нацисти", пише El Pais.

"Ние пазим паметта; в Европа събарят съветски паметници", каза пред вестника служител на комплекса, който сега се намира на мястото. Само тази седмица в Томск Кремъл демонтира паметник на съветските политически репресии за първи път. А изложбата за предполагаемата полска русофобия дори не споменава най-важния етап между двете страни: пакта Молотов-Рибентроп, чрез който СССР и нацистка Германия си разделят Полша. НКВД, агенцията, отговорна за ГУЛАГ, мрежата от съветски концентрационни лагери, е имала щаб във великолепната Катинска гора. Тази седмица Путин също преименува академията на Федералната служба за сигурност (ФСБ, наследник на КГБ) в чест на Феликс Дзержински, бащата на съветската тайна полиция, ужасната ЧЕКА.

Хиляди смъртни случаи носят неговия подпис.

Целта на това пренаписване на историята, от музеи до учебници, е да накара руснаците да повярват, че репресиите са били, са и ще бъдат необходими, защото страната е постоянно заплашена от Запада. "За руснаците Полша е постоянен източник на опасност", се казва в изложбата.. Плакатите на изложбата разказват своя собствена версия на историята на Киевска Рус и говорят за полски "завоевания" и руски "освобождения", включително марионетния режим, наложен на Полша след Втората световна война. Те също така обвиняват Варшава, че е подписала пакт за ненападение с Берлин, без да споменават този, който е подписала с Москва през 1932 г. И показват снимка на бившия полски президент Анджей Дуда с украинския президент Володимир Зеленски, описвайки украинското правителство като "неонацистки режим". Тази изложба е само един пример. Има и още.

Властите затвориха Историческия музей на ГУЛАГ в Москва през 2024 г. и сега обявяват повторното му отваряне тази година като "музей на геноцида на съветския народ". Всички препратки към съветските вътрешни репресии, милионите жертви и стотиците концентрационни и трудови лагери ще изчезнат, заменени от същия наратив, който вече присъства в други руски музеи, посветени на колосалното клане, извършено от нацистите по време на нахлуването в СССР.

Фондация "Мемориал", основната асоциация за защита на руската историческа памет, разследва съветските престъпления в продължение на пет десетилетия. Архивите ѝ съдържат книги с имената на милиони жертви. На 9 април правосъдната система на Путин обяви тази организация за "екстремистка". Същия ден полицията нахлу в офисите на друг символ на ефимерната руска демокрация, вестник "Новая газета", и арестува разследващ репортер. Тази година се навършват 20 години от убийството на друга известна разследваща журналистка за това издание, Анна Политковская. Плочата в нейна памет на входа на дома ѝ, където е застреляна през 2006 г., е била събаряна десетки пъти през последните месеци без никакви последици.

"Мемориал" подозира, че разрушаването на историческата памет произтича от общ източник: Указ 1564 на премиера Михаил Мишустин. Този документ, датиран от юни 2024 г., напълно пренаписва "концепцията за държавна политика за запазване на паметта на жертвите на политически репресии". Указът остава до голяма степен незабелязан, въпреки че по това време виден опозиционен политик Борис Вишневски предупреждава за съдържанието му.

Според руския премиер, 2025 и 2026 г. ще бъдат използвани за преглед на реабилитацията на жертвите, а 2027, 2028 и 2029 г. - за предприемане на действия. Всяко действие на правителството разкрива, като изкопан фосил, истинския "динозавър" на руското общество: този систематичен държавен план за пренаписване на миналото и по този начин оправдаване на репресиите и войната, метафорично заяви Александър от изгнание. Черкасов, президент до ликвидацията му през 2021 г. на Центъра за човешки права "Мемориал", един от различните клонове на тази историческа организация. Процесът към окончателно криминализиране на "Мемориал" е дълъг. Кремъл обяви "Мемориал" за "чуждестранен агент" през 2013 г. Това доведе до някои драконовски изисквания, но организацията успя да продължи да функционира.

Почти десетилетие по-късно, няколко месеца преди нахлуването в Украйна, руската съдебна система доведе задълженията, свързани с това обозначение, до крайност, като например маркиране на всеки коментар в социалните медии, за да разпореди прекратяване на дейността на асоциацията до края на 2021 г. Някои членове на "Мемориал" отидоха в изгнание, други, като съоснователя му Олег Орлов, бяха хвърлени в затвора за протест срещу войната, а трети останаха в Русия, след като напуснаха организацията. Няколко бивши служители на "Мемориал" съхраняваха досиетата му в някои от бившите офиси на организацията.

Руската съдебна система обаче определи тази асоциация като "нежелана организация" през февруари тази година, което вече доведе до административни санкции за показване на нейните символи или каквато и да е връзка с "Мемориал". И само два месеца по-късно Върховният съд отново я определи като "екстремистка организация" и всеки контакт с нея вече е престъпление, наказуемо с лишаване от свобода. Черкасов предупреждава, че с това пренаписване на историята "Кремъл се опитва да свърже два наратива". "Едното, войната между Съветския съюз и нацистка Германия; другото е настоящата война с Украйна, която руската пропаганда представя като война срещу цяла Европа и която според руските пропагандисти е наследник на нацистите."

През 2024 г., в интервю с американския полемист Тъкър Карлсън, Путин директно обвини Полша за нацистката инвазия през 1939 г. и я критикува, че не е предала Гдански коридор на Хитлер. В същото интервю руският лидер настоява за теориите си, че Украйна има "нацистки режим" и трябва да предаде на Русия това, което тя счита за свои "исторически територии".

Катин е символ на руското затопляне на отношенията с Европа.

Вътре в комплекса, музеят "А", основан през 2018 г., излага тайния протокол от пакта Молотов-Рибентроп за нацисткото и съветското разделяне на Полша.

Тези споразумения, подобно на клането в Катин, бяха отричани десетилетия наред от Кремъл и излязоха наяве едва през 80-те години на миналия век благодарение на правителството на Михаил Горбачов. Днес обаче путинизмът прегръща историческите манипулации на различните съветски режими.

Неговата пропаганда десетилетия наред твърди, че Германия е отговорна за убийството на 22 000 поляци през 1940 г. И сега ФСБ внезапно намира доказателства, за да обвини Берлин, докато председателят на руската Държавна дума Вячеслав Володин предлага да се отмени извинението, отправено за това. клане и да променят текста в училищните учебници, за да се посочва, че екзекуциите, извършени от НКВД, "са извършени от германски фашисти".

Руснаците се чудят кога путинизмът ще премахне Соловецкия камък, паметникът, който почита милионите жертви на ГУЛАГ пред централата на ФСБ. През 2025 г. властите издигнаха статуя на своя велик мъчител Сталин в московското метро. И въпреки че колосалните репресии на сталинисткия тоталитаризъм изглеждат невъзможни за повторение днес, Путин отиде още по-далеч. Руските музеи вече не предупреждават за това как е възникнал Големият терор. Глаголът "екзекутирам" е безличен, като "вали сняг".