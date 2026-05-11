Проливни дъждове наводниха села край Силистра

На много места са се образували кални наноси, улиците са трудно проходими, материалните щети са значителни

11.05.2026 | 22:53 ч. Обновена: 11.05.2026 | 23:26 ч.
Очаква се утре в силистренските села Професор Иширково и Смилец да бъде обявено частично бедствено положение заради сериозни щети, нанесени от падналите днес проливни дъждове и градушка. Това съобщи пред журналисти кметът на общината Александър Сабанов.

По данни на администрацията вследствие на силната буря са наводнени къщи, дворове и улици, след като отводнителните канали не са успели да поемат огромното количество вода. На много места са се образували кални наноси, а част от улиците са трудно проходими. Към момента няма пострадали хора, но материалните щети са значителни.

Жителите вече разчистват калта от домовете и дворовете си, а с помощта на техника от земеделските кооперации ще започне почистване на засегнатите участъци. След това Общината ще организира измиването на улиците.

БТА припомня, че в село Смилец имаше подобна ситуация и миналата година, когато поройни дъждове отново причиниха наводнения. 

Силна буря и градушка нанесоха сериозни щети в района на град Мъглиж в Старозагарско. По-късно мълния подпали и изпепели къща. Инцидентът е станал малко след преминаването на мощна гръмотевична буря, съпроводена с интензивна градушка и проливен дъжд.

По първоначална информация огънят е избухнал след удар от мълния, като пламъците бързо обхванали сградата. На място са изпратени екипи на пожарната, които са се борили с огъня в продължение на часове. За щастие няма данни за пострадали хора, съобщава "Матео Балкани".

