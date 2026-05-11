Бивш началник на канцеларията на Зеленски бе обявен за заподозрян в рамките на мащабно разследване на корупция

Украинските власти уведомиха официално бивш влиятелен началник на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, че е заподозрян в рамките на мащабно разследване на корупция, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от днес на службите на Украйна за борба с корупцията.

Службите не назовават служителя, както изисква украинското законодателство, но местни медии информират, че става въпрос за Андрий Ермак, който подаде оставка от поста в края на миналата година в контекста на корупционен скандал, уточнява световната агенция.

Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО) разкриха организирана група, замесена в легализирането на 460 милиона гривни, свързани с луксозно строителство близо до Киев“, се казва в изявлението.

Действията по разследването продължават.

Впоследствие през декември украинският президент Зеленски уволни бившия шеф на кабинета си от Съвета за национална сигурност и от върховното командване на украинските въоръжени сили.

На 10 ноември 2025 г. Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) обяви специална операция с кодово име "Мидас", насочена към разкриване на корупция в енергийния сектор.

Разследващите установиха, че членове на престъпната организация са изградили мащабна схема за влияние върху стратегически държавни предприятия, включително Енергоатом. НАБУ заяви, че в рамките на разследването са задържани петима от седем заподозрени.

Обвинения бяха повдигнати срещу бизнесмена и съосновател на студио "Квартал 95" Тимур Миндич (кодово име "Карлсон" в записите на НАБУ), бившия съветник на министъра на енергетиката Игор Миронюк ("Ракета"), изпълнителния директор по сигурността на Енергоатом Дмитро Басов ("Тенор") и четирима "служители" на така наречения бек офис, замесени в пране на пари, включително Александър Цукерман ("Шугърман"), Игор Фурсенко ("Рьошик"), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Петима лица от списъка със заподозрени бяха задържани. Миндич и Цукерман напуснаха Украйна.

На 13 ноември президентът Володимир Зеленски прие решение на Съвета за национална сигурност и отбрана, с което наложи лични санкции на Миндич и Цукерман.

През януари 2026 г. НАБУ и прокуратурата подадоха документи до Интерпол за обявяване на издирване на Миндич и Цукерман, заподозрени по делото за корупция в енергетиката "Мидас".

През март Главната прокуратура изпрати искане до Израел с искане за екстрадиция на Миндич.